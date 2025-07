So ziemlich jeder kennt die Märchen der Brüder Grimm, doch die Welt von Schneewittchen und Co. geht längst weit über die Literatur hinaus. Die Stadtgalerie Neuwied taucht nun ein in diesen spannenden Kosmos und verrät dabei auch viel über die Urheber

Unter Vitrinenglas liegt eine detailreiche Zeichnung von Vogel- und Kreuzspinne, auch Abhandlungen zur Wortherkunft germanischer Sprachen oder Texte zur Rechtsgeschichte sind hier zu finden – zur Überraschung für manchen Betrachter wohl, denn: Verfasst wurden all diese Werke von Jacob und Wilhelm Grimm, jenen Brüdern also, die heute vor allem für ihre Kinder- und Hausmärchen bekannt sind, darüber hinaus allerdings „noch viele weitere Interessen verfolgten“, wie Sabine Meinen erklärt.

Die neue Leiterin der Stadtgalerie Mennonitenkirche hat in Kooperation mit der Brüder Grimm-Gesellschaft eine kurzweilige Ausstellung konzipiert, in der es vordergründig zwar um die weltberühmten Geschichten von „Rotkäppchen“ bis „Rapunzel“ geht, Leben und Wirken der Urheber jedoch in einen weitaus breiteren Kontext eingebettet werden. „Jeder ist schon mal mit diesen Märchen in Berührung gekommen“, sagt Meinen, „bei vielen wecken sie auch nostalgische Gefühle an die eigene Kindheit, doch nur wenige wissen etwas über die Menschen, die dahinterstecken.“

Illustrationen als Erfolgsfaktor

Weshalb die Schau nun an eben dieser Stelle ansetzt und zum Einstieg – neben den märchenlosen Publikationen – etwa auch den Stammbaum der Familie zeigt, inklusive der vier jüngeren Geschwister von Jacob und Wilhelm, zudem einige Porträts der beiden oder Bilder ihrer büchergesäumten Arbeitszimmer, vor allem aber auch zahlreiche Gemälde mit Szenen aus Hanau, Kassel oder Steinau an der Straße, zu denen Meinen anmerkt: „Die Orte, an denen die Brüder aufgewachsen sind und später gelebt haben, sind nicht nur interessant, weil ihre Märchensammlung dort entstanden ist, sondern auch, weil sie einen prägenden Einfluss auf die Werke selbst hatten.“

Wobei viele der hier ausgestellten Ansichten übrigens von Ludwig Emil Grimm stammen, der als Illustrator im Dienste seiner Brüder schließlich auch weitreichenden Anteil hatte am Erfolg ihrer Märchensammlung. Und so erscheint es nur gerecht, wenn dem Maler in der Ausstellung nun gleich ein ganzer Raum gewidmet wird, in dem unter anderem auch seine ersten, damals noch schwarz-weiß gehaltenen Arbeiten aus dem Jahr 1825 zu sehen sind.

Kunstvolle Bebilderungen für „Schneewittchen“ oder „Aschenputtel“, die im Laufe der Zeit erst von Ludwig Emil selbst, später dann auch von anderen Künstlern weiterentwickelt wurden, anfangs oft noch romantisch verklärt daherkommen, in jüngeren Darstellungen auch die realitätsgetreue(re) Wiedergabe der teils deftigen Inhalte wagen.

i Beeindruckend ist auch der Fries von Gertrud Pfeiffer-Kohrt, auf dem verschiedenste Märchenszenen abgebildet sind. Gleich darunter zwei Illustrationen von Ernst Lieberman zu "Rapunzel" (1922). Stefan Schalles. Brüder Grimm-Gesellschaft

Wie vielfältig und wandelbar diese Illustrationen sind, zeigt sich schließlich recht eindrucksvoll in besagtem Raum, der grafisch dominiert wird von einem riesigen Fries, den die Künstlerin Gertrud Pfeiffer-Kohrt in den Jahren 1913 und 1914 für ein Berliner Kinderzimmer entworfen und darauf ebenfalls zahlreiche Grimm’sche Märchenszenen versammelt hat.

Gleich darunter fällt der Blick zudem auf eine Auswahl der in mehr als 200 Sprachen übersetzten Originalausgaben, zu denen Meinen erklärt: „Die Märchen gehören heute international zu den meistverkauften Büchern, sind seit 2005 Unesco-Weltdokumentenerbe und gingen nach der Veröffentlichung durch die Brüder Grimm um die ganze Welt.“ Wenngleich diese Werke am Ende nicht nur aufgrund von Reichweite und kulturhistorischer Bedeutung von unschätzbarem Wert seien, sondern auch, „weil sie zahlreiche Autoren dazu inspiriert haben, solche volkstümlichen Erzählungen auch in anderen Ländern zu verschriftlichen“.

i Arpad Schmidhammer lieferte die Illustrationen für diese 1904 erschienene Einzelausgabe von "Rotkäppchen". Arpad Schmidhammer. Brüder Grimm-Gesellschaft

Eine internationale Erfolgsgeschichte also, deren ganzes Ausmaß im Obergeschoss der Stadtgalerie komprimiert und deutlich vor Augen tritt: in Form eines „Hänsel und Gretel“-Notenbuchs etwa, das den Besucher neben der Verpackung des „Rotkäppchen“-Camemberts erwartet; unweit der „Schneewittchen“-Figur aus Pressholz findet sich auch ein Kartenquartett mit Motiven von „Dornröschen“ bis „Frau Holle“.

Und damit ganz unterschiedliche Objekte, an denen sich „die vielfache kreative Weiterentwicklung der Märchen zeigt, aber auch die bereits im 19. Jahrhundert einsetzende Vermarktung im Zuge des literarischen Erfolgs“, sagt Sabine Meinen – und führt von hier aus an einer Spielecke mit Märchenpuzzeln und -Memorys vorbei in die finale Sektion, in der die bekanntesten Erzählungen der Brüder Grimm noch einmal separat präsentiert werden.

i Auch außerhalb der Literatur wurden die Grimm'schen Märchen vielfach aufgegriffen, etwa anhand von Christbaumkugeln wie diesen rund um die Geschichte von Schneewittchen. Stefan Schalles. Brüder Grimm-Gesellschaft

Zu „Rumpelstilzchen“ oder „Dornröschen“ etwa gibt es auch hier wieder allerlei Bezug nehmende Exponate, die verdeutlichen, „wie sehr diese Märchen inzwischen auch in unsere alltägliche Lebenswelt eingegangen sind“, so Meinen. Der Froschkönig beispielsweise grüßt heute – wie viele andere Figuren – von Briefmarken, Schneewittchen und die sieben Zwerge zieren derweil Christbaumkugeln aus dem Erzgebirge, während Aschenputtels Schuh auf einer übergroßen Stoffbahn bereits den Weg in die Hände des verzweifelt niedergesunkenen Prinzen gefunden hat.

Und es zeigt sich: Gestorben sind diese märchenhaften Geschichten noch lange nicht, haben vielmehr Einzug gehalten in die Popkultur (Stichwort Disney), wurden künstlerisch unzählige Male verewigt – in Neuwied sind unter anderem auch mehrere hochwertige Porzellanfiguren zu sehen –, weltweit zudem immer wieder neu adaptiert.

i Mario Zampinis und Felice de Caveros Theaterbilderbuch mit sechs aufklappbaren Kulissen aus dem Jahr 1943 Stefan Schalles. Brüder Grimm-Gesellschaft

In einem kaum in Worte zu kleidenden Facettenreichtum, der sich besonders klar schließlich auch in jenem Theaterbilderbuch spiegelt, 1943 in Italien entworfen, in dem verschiedene Märchenszenen beim Aufklappen der Seiten als minutiös ausstaffierte Kulissen hervortreten. Wodurch allerspätestens hier auch die Absicht Sabine Meinens greifbar wird, die sagt: „Wir wollen diese bekannten Geschichten auf eine ganz neue Weise erlebbar machen.“

Die Ausstellung „Märchenzauber – Eine Reise durch die Welt der Brüder Grimm“ ist in der Stadtgalerie Mennonitenkirche noch bis zum 28. September zu sehen, jeweils mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Weitere Infos auch unter www.neuwied.de/galerie