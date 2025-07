Es ging um 500 Euro Förderung, die der Kreis angeblich wegen der angespannten Haushaltslage ersatzlos strich für das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst. Jetzt bekamen dessen Initiatoren gleich von zwei Seiten monetäre Unterstützung.

Das Festival „Open Arts“, das vom 28. Mai bis 28. Juni im Kunsthaus Wäldchen in Forst (VG Hamm) stattfand, wurde dieses Jahr nicht mehr vom Kreis gefördert. Der Zuschuss in Höhe von 500 Euro wurde mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage gestrichen – angeblich wegen der Kosten für das Krankenhaus in Kirchen, dessen Sanierung den Kreis bis zu 16 Millionen Euro kosten soll.

Allerdings klang auch durch, dass man im Kreishaus verschnupft war über ein Interview, das Daniel Diestelkamp vom Kunsthaus Wäldchen zuvor mit unserer Zeitung geführt hatte. Darin hatte er seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Kreis mehr für das Festival tun würde.

i Unterstützer André Hilterhaus unterschreibt seine Spende. Emily Roos

Für Diestelkamp und seine Frau Dorothé Marzinzik war die Entscheidung aus dem Kreishaus überraschend und enttäuschend. Unterstützung ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Die im Kreistag vertretene Wählergruppe Käppele sammelte intern die fehlenden 500 Euro, und das Landschaftsbauunternehmen „Die Spaten“ aus Birken-Honigsessen stockte mit weiteren 600 Euro auf.

Auch darüber hinaus erreichte das Kunsthaus eine Welle der Solidarität. Laut Diestelkamp kamen zahlreiche Zuschriften, Spenden und Hilfsangebote – auch vom Kulturbüro Rheinland-Pfalz. Die erhaltenen Gelder werden verwendet, um Künstlerhonorare zu zahlen und das Festival trotz der Kürzungen zu sichern.

i Ralf Käppele unterschreibt die Spende der gleichnamigen Wählergruppe. Emily Roos

Die Unterstützer loben die hohe Qualität und offene Atmosphäre der Veranstaltungen. Für Marzinzik und Diestelkamp ist klar: Es geht nicht nur um ein Festival – sondern um den Wert von Kultur und Engagement im ländlichen Raum.

Ralf Käppele, Gründer der Wählergruppe, kritisierte in diesem Zusammenhang die Förderpolitik des Kreises scharf. Er sprach von willkürlicher Vergabepraxis: Wer kritisch sei, gehe leer aus, wer stillhalte, müsse mit Kürzungen rechnen. Die Konzentration auf das Krankenhaus in Kirchen sei Folge einer verfehlten Gesundheitspolitik – der sanierte Standort Altenkirchen sei aufgegeben worden, was zusätzliche Ausgaben nötig mache.