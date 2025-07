Großer Andrang bereits in der ersten Woche

Direkt am ersten Tag des neuen Frühschwimmens kamen fast 70 Badegäste, um sich in das 50-Meter-Becken des Birkenfelder Freibads zu stürzen, um ihre Bahnen zu ziehen. Vorerst gilt das Angebot regelmäßig dienstags und donnerstags bis Ende August.

Frühaufsteher aufgepasst: Seit Anfang Juli lädt das Birkenfelder Freibad jeden Dienstag und Donnerstag ab 6.30 Uhr zum Frühschwimmen ein – und das mit durchschlagendem Erfolg. Bereits zum Auftakt am 1. Juli nutzten 69 Schwimmerinnen und Schwimmer das neue Angebot. Auch am Donnerstag, trotz kühlerer Außentemperaturen, nahmen 70 Menschen am Frühschwimmen teil. Besonders bemerkenswert: Bereits vor 7 Uhr waren 22 Frühschwimmer im 27 Grad warmen Becken unterwegs.

Nachdem sich eine Vielzahl von Freibadbesuchern eine frühere Öffnung gewünscht hatten, wurde entschieden das Frühschwimmen ins Leben zu rufen. Denn bislang war es für Schwimmer besonders während der Mittagsstunden und bei schönem Wetter aufgrund des hohen Besucherandrangs schwierig, einfach eine Runde in den Bahnen zu schwimmen und in Ruhe zu genießen. Zumal viele Freizeitschwimmer die Abgrenzung der Bahnen ignorierten.

86-Jährige Birkenfelderin: „Ich genieße die Ruhe im Wasser“

Unterstützt wurde die Einführung auch von den drei erfahrenen Schwimmmeistern, die das Konzept aus anderen Schwimmbädern bereits kannten, wie der Werkleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Torsten Gnad, mitteilt. Gnad zeigt sich begeistert vom Frühschwimmen. Der Werkleiter besuchte während der ersten Tage das Bad, um sich selbst einen Eindruck vom neuen Angebot zu verschaffen. „Wer in den Genuss eines entspannten und sportlichen Schwimmerlebnisses kommen möchte, sollte das Frühschwimmen bevorzugen, wenn das Becken noch ruhig ist“, sagt Gnad.

Unter den frühmorgendlichen Schwimmern ist auch Waltraud. Sie ist die älteste Teilnehmerin des Frühschwimmens. Seit Jahren besucht sie regelmäßig zur frühestmöglichen Gelegenheit das Freibad. „Das Schwimmen in den frühen Morgenstunden tut meinen Gelenken sehr gut. Außerdem kann ich den hohen Temperaturen am Tag aus dem Weg gehen und genieße die Ruhe im Wasser“, sagt die 86-jährige Birkenfelderin. Auch Sigrid, die seit 50 Jahren das Freibad besucht, ist begeistert: „Das Frühschwimmen gibt mir die Möglichkeit meinen Frühsport zu erledigen, wenn es noch angenehm kühl ist.“ Danach habe man über den Tag hinweg noch genug Zeit für andere Dinge, erklärt sie weiter. Waltraud und Sigrid sprechen vor allem den Schwimmmeistern ein großes Lob für ihre zuvorkommende und freundliche Art aus.

Frühschwimmer kommen sogar aus dem Saarland

Aber nicht nur die Senioren, sondern auch viele Berufstätige nutzen die Zeit vor der Arbeit. „Frühschwimmen ist die ideale Möglichkeit, vor der Arbeit aktiv zu sein. Man startet wach und frisch in den Arbeitstag und hat den Abend mehr für die Familie und sich selbst“, sagt Jonas, der das Frühschwimmen regelmäßig nutzen möchte. Das Frühschwimmen ist bei denjenigen, die ihre Work-Life-Balance aktiv gestalten möchten, sehr beliebt. Berufspendler aus Birkenfeld und den umliegenden Gemeinden nehmen das Angebot gern an, um ihre Fitness in den Alltag zu integrieren. Es ist eine willkommene Gelegenheit, Sport und Arbeit zu vereinen, ohne die Freizeit abends zu verkürzen.

Darüber hinaus zieht das Frühschwimmen sogar Besucher aus dem benachbarten Saarland an. Ein Ehepaar aus Nonnweiler, das keine vergleichbare frühere Öffnungszeit in ihrer Umgebung findet, ist vom Birkenfelder Angebot begeistert: „In unserer Gegend öffnet kein Schwimmbad so früh. Besonders die 50-Meter-Bahnen bieten den perfekten Raum für sportliches Schwimmen“, erklären die beiden, die regelmäßig ins Freibad kommen. Sie heben auch die angenehme Atmosphäre und das gut organisierte Umfeld hervor: „Das Freibad in Birkenfeld ist nicht nur aufgrund der Öffnungszeiten, sondern auch aufgrund seiner freundlichen und einladenden Atmosphäre ein Ziel, das wir gern besuchen.“

Das Frühschwimmen ist aktuell auf die Sommermonate Juli und August begrenzt. Aufgrund des hohen Andrangs und des positiven Feedbacks bleibt zu hoffen, dass das Frühschwimmen auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Freibadangebots in Birkenfeld bleiben könnte. Ein wichtiger Hinweis gilt jedoch für alle Badegäste, die Interesse am Frühschwimmen haben. Die Teilnahme ist ausschließlich mit einer Saisonkarte oder einer 10er-Karte möglich. Einzeltickets für das Frühschwimmen werden nicht angeboten.