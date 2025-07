Das Land Rheinland-Pfalz wird künftig keine AfD-Mitglieder mehr im öffentlichen Dienst einstellen – weder als Beamte noch als Angestellte. Das hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag angekündigt. Bei Bewerbern für das Lehramt, die Polizei oder die Verwaltung dürften keine Zweifel an der Verfassungstreue bestehen. Wer extremistische Bestrebungen unterstütze, habe im öffentlichen Dienst keinen Platz, sagte Ebling.

Künftig müssen Bewerber bereits im Einstellungsverfahren erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören oder in den vergangenen fünf Jahren angehört haben. Auf der schwarzen Liste, die unserer Zeitung vorliegt, steht auch die Alternative für Deutschland (AfD). Als Ausschlussgrund für den Staatsdienst genügt bereits eine rein passive Mitgliedschaft. Überprüfen kann das Innenministerium die Angaben der Bewerber allerdings nicht. Wenn Bewerber die Erklärung verweigern, werden sie ebenfalls nicht eingestellt.

Innenminister Michael Ebling (SPD) greift gegen Extremisten durch. Schon mit dem Einstellungsverfahren will er verhindern, dass AfD-Mitglieder als Lehrer oder Polizisten arbeiten.

Schon länger hatte das Innenministerium an der neuen Vorschrift zur Verfassungstreue gearbeitet. Dass der Innenminister jetzt damit vorprescht, überrascht dennoch. Der Bundesverfassungsschutz hatte die AfD zwar vor gut zwei Monaten als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wegen einer Klage der Partei dagegen ruht die Einstufung derzeit allerdings. Ebling wollte eine Entscheidung des Gerichts aber wohl nicht mehr abwarten – ihm genügten die bisherigen Anhaltspunkte gegen die AfD.

Auch für AfD-Mitglieder, die bereits im Staatsdienst arbeiten, könnte es künftig enger werden. Für bereits bestehende Mitarbeitende könne die Mitgliedschaft in einer extremistischen Organisation ein „Dienstvergehen“ darstellen, heißt es vom Innenministerium. Verbeamtete Polizisten oder Lehrer aus dem Dienst zu werfen, geht allerdings nicht so einfach.

Dafür braucht es ein Disziplinarverfahren, wofür die einfache Mitgliedschaft in der Partei nicht ausreichen dürfte. „Entscheidend ist und bleibt der jeweilige Einzelfall“, erklärte das Ministerium. Bei nachgewiesenen Verstößen gegen die Verfassungstreuepflicht drohe die Entfernung aus dem Dienst.

„Unter der Ampel-Regierung und Innenminister Ebling entwickelt sich Rheinland-Pfalz zunehmend in eine autoritäre, undemokratische Richtung“, kritisierte der AfD-Landesvorsitzende Jan Bollinger. Die geplante Verwaltungsvorschrift stelle einen massiven Eingriff in die Freiheitsrechte dar und drohe, den öffentlichen Dienst in eine Gesinnungsbürokratie zu verwandeln. Die AfD kündigte an, politisch und juristisch dagegen vorzugehen.

Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete und Vize-Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier reagierte scharf: „Weil er und die SPD wissen, dass es keinerlei Grundlage für ein AfD-Verbotsverfahren gibt, greift Ebling zu antidemokratischen Mitteln und bedroht AfD-Mitglieder mit Berufsverboten“, erklärte er laut Deutscher Presse-Agentur (dpa). Statt konkreter Vorwürfe werde ab sofort jedes AfD-Mitglied unter Generalverdacht gestellt.

Der Innenminister fordere damit eine Beweislastumkehr für alle künftigen Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst. „Das ist eine politische Bankrotterklärung und ein Angriff auf die freiheitlich demokratische Grundordnung“, kritisierte Münzenmaier gegenüber der dpa.

Auf der Unvereinbarkeitsliste mit dem Staatsdienst stehen zahlreiche Organisationen

Die neue Vorschrift des Innenministeriums gilt derweil nicht nur für AfD-Mitglieder. Auf der Unvereinbarkeitsliste mit dem Staatsdienst stehen zahlreiche Organisationen. Darunter aus dem rechtsextremistischen Bereich der Nachfolger der NPD, „Die Heimat“, die Partei „Der III. Weg“, die „Identitäre Bewegung Deutschland“ sowie die inzwischen aufgelöste und vormals auch zeitweise in Trier aktive „Revolte Rheinland“.

Aus dem linksextremen Spektrum listet das Ministerium etwa die „Kommunistische Partei Deutschland“, die „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ und auch die „Marxistisch Leninistische Partei Deutschlands“ auf. Auch einige islamistische Organisationen und Gruppierungen aus der Reichsbürgerszene stehen auch der Liste.