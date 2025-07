Hilfsbereitschaft und SolidAHRität nach der Flutkatastrophe waren groß, die Ideen zu Spendenaktionen im Ahrtal zahlreich und kreativ. So kam noch viel Geld über unterschiedliche Spendenaktionen zusammen. Was ist damit passiert? Und wo gab es gar Probleme bei der Auszahlung? Eine Bestandsaufnahme.

Bürokratische Hürden für die Aktion „Flutwein“

Die Aktion „Flutwein“: Vom Hochwasser gezeichnete Weinflaschen, die aus den Kellern der Betriebe gerettet werden konnten, wurden als „Dankeschön“ gegen eine Spende abgegeben. Es war eine Initiative von „Klebers Küche und Garten“ und vom Weingut Peter Kriechel gemeinsam mit dem Verein Ahrwein e.V. sowie unter anderem dem Spendenverein „Ahr – A wineregion needs Help for Rebuilding“ (Marc Adeneuer). Das Ziel der Vereine: mit dem Erlös aus den Weinen den Wiederaufbau zu unterstützen, den Menschen finanzielle Hilfe zukommen zu lassen und die Bekanntheit der Weinregion zu erhalten. 175.389 Flaschen wurden an 47.492 Unterstützer verkauft und erbrachten einen Erlös von etwa 4,46 Millionen Euro.

Die Spendenaktion an die Winzer traf aber auf eine bürokratische Sperre, das Spendenrecht. „Geld muss schneller fließen als die Flut“, hieß es von der Initiative #momahr aus dem Ahrtal, die konkret vom Bundesfinanzministerium unter Lindner eine Reform forderte. Die „AO-Abgabenordnung“, die den steuerlichen Rahmen für die gemeinnützige Arbeit in Deutschland festlegt, müsse zum einen „Katastrophenhilfe“ als gemeinnützigen Zweck aufnehmen. Und zum anderen: „Bedürftig“ sind laut Definition nur natürliche Personen. Ein Winzer ist aber ein gewinnorientierter Unternehmer, also keine natürliche Person. Die Folge: Würden die Vereine trotzdem Hilfsgelder an die Weinbaubetriebe auszahlen, müssten sie Mehrwertsteuer an die Finanzämter abführen. Dazu könnten weitere Steuern auf die Weinverkäufe anfallen. Es brauchte Ausnahmegenehmigungen und besondere Einzelabsprachen mit dem Finanzamt. Die Abwicklung mit den Finanzbehörden läuft noch.

i Ein Beispiel für freiwillige unbürokratische und über Spenden finanzierte Laien-Hilfe: Das Team der „Elektro-Seelsorge" kümmerte sich an den Werkstatt-Standorten Walporzheim und später Heimersheim um die Reparatur aller möglichen elektrischen Geräte. Frank Bugge

Vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) wurden Anfang 2023 insgesamt 3,8 Millionen Euro an Ahrwinzer ausgezahlt. An alle Betriebe, unabhängig davon, ob sie VDP-Mitglieder sind oder nicht. Allein die beiden großen Genossenschaften Mayschoß-Altenahr und Dagernova durften hohe sechsstellige Beträge entgegennehmen, berichtet das Falstaff-Magazin, eine internationale Zeitschrift für Essen, Trinken und Reisen (Düsseldorf). Theresa Olkus, Geschäftsführerin des Bundes-VDP, sagt: „Es gab relativ schnell einen Sondererlass, nach dem wir 5000 Euro pro Betrieb auszahlen konnten.“

Auch bei den Handwerkern kam es zu Problemen

Die gleichen Steuerprobleme wie die Winzer hatten die Handwerker. Nach der Spendenaktion des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) „Handwerk hilft Handwerk“ wurden 714.000 Euro ausgezahlt, und zwar je 3000 Euro an 238 Handwerksunternehmen aus den Kammerbezirken Koblenz (126 Betriebe), Trier, Köln, Aachen und Düsseldorf. Klare Auflage vom Steuerrecht: Das Geld ist nur „zur privaten Verwendung“, nicht fürs Geschäft, erläutert Jörg Diester von der Pressestelle der Handwerkskammer Koblenz. Diese Auszahlungspraxis sei im Vorfeld rechtlich geprüft worden. Außerdem habe es Spendenaktionen über die Kreishandwerkerschaft Ahrweiler, die Deutsche Stiftung Denkmalpflege, die Fluthilfe für Kulturinstitutionen und Kunstschaffende oder auch über Verbände wie der der Konditoren, von Malern und Lackierern, der Dachdecker, Fleischer, Friseure und vom Fachverband Sanitär Heizung Klima gegeben.

Helfergruppen sammelten ebenfalls Spenden

Bei der Fluthilfe haben sich auch eigene Helfer-Gruppen gebildet, die über eigene Spendenkonten oder über Organisationen gefördert wurden. Wie etwa die Dachzeltnomaden (DZN), spontan gegründet aus der Gemeinschaft von Leuten, die gern im Dachzelt auf dem Fahrzeug unterwegs sind, von Thilo Vogel und Dennis Brandt. Sie boten freiwilligen Helfern eine Unterkunft, Verpflegung und konkrete Einsatzstellen bei Betroffenen. Alles kostenlos, über Spenden finanziert.

Wegen der Finanzverwaltung machten sie aus den DZN eine gemeinnützige GmbH. Sie stellte ihre Arbeit Mitte 2024 ein, ist noch in der Abwicklung. Das Geld kam über projektbezogene Anträge an die Aktion Deutschland Hilft, ADRA Deutschland, den Paritätischen Wohlfahrtsverband, Help e.V. Daneben gab es 12.000 Spenden von etwa 10.000 Spendern mit Beträgen zwischen 1 und 13.451,11 Euro. Die DZN waren 1065 Tage im Einsatz, leisteten 180.968 Arbeitsstunden und betreuten 565 Haushalte. Seit der Gründung am 26. September 2021 bis zum August 2024 sind nach Angaben der Organisation insgesamt 3.047.942 Euro zusammengekommen.

Noch zahlreiche weitere Spendenaktionen

Es gibt zudem noch das Spenden-Shuttle, hervorgegangen aus der Aktion Helfer-Shuttle von Marc Ulrich und Thomas Pütz. Ihnen gelang es, vom großen Camp am Standort Grafschaft-Ringen als zentralem Sammelort die freiwilligen Helfer direkt, gezielt und effektiv zum Helfen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wurden. „Wir haben mehr als 250.000 helfende Hände ins Ahrtal geshuttelt, fast 400.000 Euro an Spendengeldern direkt zu den Menschen gebracht.“ Als die Aufgaben für Laien-Helfer und auch die freiwillige Unterstützung ausgingen, haben sie Ende Mai 2022 auf Spendenverteilung durch den gemeinnützigen Verein Spenden-Shuttle umgestellt. Der hat seither 5 Millionen Euro für mehr als 1000 Einzelprojekte ausgegeben.

Aus der Privatinitiative des Material-Spenden-Verteilzentrums Ahrtal in Gelsdorf (Gründung: 15. Juli 2021) von Nick Falkner und Freunden heraus entstand im September 2022 die Stiftung Ahrtal. Auf Anfrage und gezielt unter Prüfung der Betroffenheit werden vor allem Sachspenden verteilt.

Einer der über seine Facebookvideos bekannt gewordenen „Helferhelden“ des Ahrtals, Lohnunternehmer Markus Wipperfürth, startete im Sommer 2022 die „Zusammengeld-Change“ und wollte 500.000 Euro von seinen 476.000 Followern zusammenbekommen. Die Dachzeltnomaden haben schließlich von ihm laut Bilanz 196.337 Euro von mehr als 6000 Spendern erhalten, um „Flut-Wünsche“ von Betroffenen zu erfüllen. Am 30. Juni 2024 war das Geld ausgegeben. „Wir konnten über 270 Wünsche erfüllen“, heißt es auf der DZN-Internetseite, mit Videos dokumentiert.

Ein anderer „Helferheld“ des Ahrtals, der Fuldaer Landschaftsgärtner Wilhelm Hartmann, initiierte auf Grundlage von Spenden die Baustoff-Spenden-Verteilzelte „Kaiser“ und die Helferunterkunft „Wilhelmshafen“ erst in Walporzheim und dann in Ringen. Zahlen dazu liegen nicht vor.

Netzwerk der freiwilligen Hilfe

Die Firma Helfer-Stab gGmbh, die „als Knotenpunkt im großen Netzwerk der freiwilligen Hilfe die Hilfsorganisationen, ungebundene Helfer, Betroffene, Handwerker und Behörden miteinander verbinden“ will, hat für Helfende oder Hilfesuchende eine Netzwerk-Übersicht fürs Ahrtal erstellt. Aktuell sind bei WhatsApp 19 Adressen gelistet, von den „Elektrikern fürs Ahrtal“ bis zur „Wohnmöbelbörse Ahrtal“. Unter dem Stichwort „Plattformen und Facebookgruppen zur Vermittlung von Hilfe“ findet man weitere 18 wichtige Adressen für Information, Koordination und Austausch. 21 weitere Links gibt es in der Rubrik „Helfergruppen und NGOs“. fbu