Rheinland-Pfalz zählt zu den führenden Tourismusländern in Deutschland. Mit über 22,3 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 rangiert das Land deutschlandweit auf Rang 9 der beliebtesten Urlaubsregionen. Dieser Wirtschaftszweig generiert jährlich rund 8 Milliarden Euro Bruttoumsatz, sichert mehr als 150.000 Arbeitsplätze und trägt nicht unerheblich zur Bruttowertschöpfung des Landes bei. Mit rund 8,67 Millionen Ankünften und 22,35 Millionen Übernachtungen in gewerblichen Betrieben mit zehn und mehr Betten zog die touristische Nachfrage in Rheinland-Pfalz in 2024 weiter an. Die Gästezahl steigerte sich gegenüber 2023 damit um 1,3 Prozent, die Zahl der Übernachtungen um 0,4 Prozent. Die Hälfte der rheinland-pfälzischen Regionen übertraf die Übernachtungszahlen des Vorjahres. Neben der Ahr, wo sich die flutbedingten Verluste mit einem Zuwachs von 23,2 Prozent weiter kompensiert haben, entwickelten sich vor allem auch die Eifel mit einem Plus von 5,4 Prozent und die Region Rheinhessen (plus 4,9 Prozent) sehr dynamisch. Die positiven Effekte sind besonders im ländlichen Raum spürbar, wo der Tourismus Existenzen sichert, Zukunftsperspektiven schafft und die Lebensqualität ganzer Regionen verbessert.

i Gastautor Guido Mombauer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ahrweiler Christian Lipowski

Wenn man die Tourismusregionen im Überblick betrachtet, zeichnet sich Rheinland-Pfalz durch eine hohe touristische Diversität aus, sowohl geografisch als auch inhaltlich. Die zehn Tourismusregionen bieten nicht nur Erholung, son­dern auch erhebliche wirtschaftliche Schlagkraft. Das Ahrtal, eine Weintourismusregion im Wiederaufbau, ist wirt­schaftlich kleiner, aber symbolträchtig und innovativ. Diese Vielfalt ist nicht nur touristisch attraktiv, sondern auch ökonomisch stabilisierend: Während einige Regionen stark auf internationale Gäste setzen, wie die Mosel und der Rhein, profitieren andere vom Trend zum Nah- und Qualitätstourismus, wie die Pfalz, die Eifel und der Westerwald.

Das Ahrtal steht dabei als touristische Modellregion im Wiederaufbau. Trotz der im Verhältnis geringen Größe ist die Region in vielerlei Hinsicht modellhaft für den Wandel im Tourismus. Sie zeichnet sich durch kleinteilige Strukturen, eine starke Winzerkultur, eine enge Verbindung von Landschaft und Identität sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit aus. Nach dem verheerenden Verlust von über 60 Prozent der Beherbergungsbetriebe infolge der Flut 2021 zeigt der aktuelle Wiederaufbau nicht nur beeindruckende Resilienz, sondern auch hohe Innovationskraft. Neue Betriebe setzen auf Nachhaltigkeit, digitale Sichtbarkeit, Kooperation und neue und innovative Erlebnisformate. Auch Themen wie die Erinnerungskultur und der klimafeste Tourismus machen das Ahrtal zu einer zukunftsweisenden Region.

Ahrtal zeigt, wie durch Kreativität und Weitblick neue Wege entstehen

Die Verzahnung von Tourismusentwicklung und regionaler Finanzierung beispielsweise über die Sparkassen verläuft eng. Existenzgründungen und Nachfolgen im Gastgewerbe werden begleitet, öffentliche Fördermittel für Tourismusbetriebe bereitgestellt, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder den Landesbanken. Dass die Bedeutung der Tourismusbranche weiter zunimmt, zeigt auch, dass das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Sparkassenverband RLP gemeinsam ein Sparkassen-Tourismusbarometer nun auch wieder für Rheinland-Pfalz herausgegeben hat, in dem wesentliche Branchendaten zusammengefasst und bewertet werden.

Schaut man nach vorn, stehen die Chancen gut: Die Zukunft des Tourismus in Rheinland-Pfalz liegt in der intelligenten Kombination aus Qualitätssteigerung statt Massentourismus, Digitalisierung für Gästeansprache und Betriebsführung, Nachhaltigkeit als Wertschöpfungsstrategie, regionaler Vernetzung von Anbietern und Branchen sowie einer zielgerichteten Förderpolitik und verlässlichen Partnern wie den Sparkassen. Durch Investitionen in die Modernisierung und Qualitätsverbesserung touristischer Angebote wird der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz gestärkt. Das Ahrtal mag als eine der kleineren Tourismusregionen im Land gelten, doch es zeigt auf beeindruckende Weise, wie mit Kreativität, partnerschaftlicher Unterstützung und wirtschaftlichem Weitblick neue Wege entstehen können, die Strahlkraft weit über die Region hinaus entfalten.

Zur Person

Guido Mombauer ist seit April 2025 Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ahrweiler. Seit März 2012 war er als Vorstandsmitglied für die Ressorts Markt- und Handel, also für die kundennahen Bereiche, verantwortlich. Darüber hinaus engagiert sich Guido Mombauer sehr für die Region Ahrweiler und ist als Gründungsmitglied Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunftsregion Ahr. red