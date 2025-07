Einbruchsdiebstahl in PKW

Im Zeitraum vom 11.07.2025, 22:30 Uhr bis 12.07.2025, 08:30 Uhr kam es zu einem PKW-Aufbruch in der Heckingstraße in Saarburg.



Hierbei haben bislang unbekannte Täter die Fondscheibe eines braunen BMW der 5er-Reihe eingeschlagen und das Fahrzeug im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.



Nach der Tat flüchtete der Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden am BMW beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere hundert Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der Tatausführung machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



