Ausgerechnet während des Deichstadtfests in Neuwied ist die B42 zwischen dem Stadtteil Feldkirchen und Leutesdorf von Samstagabend (12. Juli) 20 Uhr an 24 Stunden vollgesperrt. Der Grund ist nach Auskunft des LBM der Abriss einer Fußgängerbrücke.

Die B42 zwischen Neuwied-Feldkirchen und Leutesdorf ist von Samstag (12. Juli), 20 Uhr, bis Sonntag (13. Juli), 20 Uhr, vollgesperrt. Als Grund nennt der LBM Rheinland-Pfalz auf Nachfrage unserer Zeitung den Abriss einer Fußgängerbrücke, die über die parallelverlaufende Bahnstrecke führt. Entsprechende weiträumige Umleitungen sollen für Autofahrer ausgeschildert werden. Dass die B42 ausgerechnet am Deichstadtfest-Wochenende in Neuwied auf einer Teilstrecke vollgesperrt ist, konnte aus „organisatorischen Gründen“ der Deutschen Bahn nicht verhindert werden, teilt die Neuwieder Kreisverwaltung mit.

i Die Fußgängerbrücke über der Bahnstrecke zwischen Leutesdorf und Neuwied wird von Samstag auf Sonntag abgerissen. Sie befindet sich direkt neben der B42. Jörg Niebergall

Aufgrund der Bauarbeiten fahren auch keine Züge zwischen Neuwied und Troisdorf. Trotz Vollsperrung der B42 soll laut DB-Navigator-App ein Schienenersatzverkehr angeboten werden. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr zwischen Linz und Neuwied. Die letzte Fahrt der Buslinie 170 vom Bahnhof Linz zum Bahnhof Neuwied findet am Samstag um 18.07 Uhr statt, von Neuwied aus fährt der letzte Bus um 19.02 Uhr. Der Busbetrieb der Linie 170 zwischen den beiden Bahnhöfen wird am Sonntag erst um 20.07 Uhr in Linz wieder aufgenommen, in Neuwied verkehrt der erste Bus wieder um 21.02 Uhr.