Der Prozess um die zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen vom Rodder Maar ist am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. Die 52-jährige Angeklagte hat im Schwurgerichtssaal von ihrem Verteidigungsteam verlesen lassen, dass sie bei den Tötungen der zwei Männer in ihrem Haus in Bad Breisig nicht zugegen gewesen sei. Ihr 41-jähriger Mitangeklagter habe ihr etwa zu dem ersten Todesopfer gesagt, dass er sich mit dem Mann zunächst geprügelt habe. Dabei sei der Mann mit dem Kopf auf einen Absatz gestürzt – und nun müsse man putzen, weil alles voller Blut sei.

In dieser Situation will die Angeklagte „einfach nur noch funktioniert“ und dem 41-Jährigen bei der Reinigung des Bodens geholfen haben. Die Leiche sei bereits in eine Kiste gelegt worden, behauptete die 52-Jährige. Die Angeklagte will indes vermieden haben, in die Kiste hineinzuschauen, gab sie an. Während des Putzens habe der 41-jährige Angeklagte angefangen, große Mengen Alkohol zu trinken, behauptete die 52-Jährige weiter.

Das Verteidigungsteam der 52-Jährigen wies darauf hin, dass es keine Absprachen gegeben habe, die zwei Männer – zunächst den 61-jährigen Pfälzer, dann wenige Tage später den 28-jährigen Westerwälder – töten zu wollen. Die Angeklagte sagte, dass sie bis heute nicht verarbeitet habe, was da Schreckliches in ihrem Haus in Bad Breisig passiert sei. Die Angeklagten sollen zur Tatzeit im Oktober 2024 ein Paar gewesen sein. Wie die 52-Jährige nun im Landgericht unterstrich, bestehe die Liebe auch immer noch.

i Polizisten suchen die Umgebung ab: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) waren am Sonntagmorgen, 20.10.2024, in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Auch der 41-jährige Angeklagte behauptet in Koblenz, die Männer allein getötet zu haben: Das 61-jährige Opfer aus der Pfalz habe ihn beleidigt, der 28-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen (Westerwald) Pfusch betrieben. Die angezündeten Leichen waren am Morgen des 20. Oktober 2024 von einer Wanderin am Rodder Maar gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen und der 52-Jährigen in Koblenz aber gemeinschaftlichen Mord in zwei Fällen und gemeinschaftlichen Raub mit Todesfolge vor. Die Taten sollen unter anderem heimtückisch und aus Habgier begangen worden sein. Das 61-jährige Opfer aus der Pfalz soll an Schizophrenie erkrankt sein und geglaubt haben, vermögend zu sein. Dieser Wahn soll dem Mann laut Staatsanwaltschaft das Leben gekostet haben. Denn er soll der 52-jährigen Angeklagten davon berichtet – und die Frau später gemeinsam mit dem 41-Jährigen Pläne geschmiedet haben, wie sie an das Geld gelangen können. Sie sollen den Mann laut Anklage Mitte Oktober 2024 in Bad Breisig im Haus der 52-Jährigen mit einem Vorschlaghammer getötet haben.

i Der See Rodder Maar: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) waren am Sonntagmorgen, 20.10.2024, in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Dem 28-jährigen Opfer aus dem Westerwald soll laut Staatsanwaltschaft ein Deal mit der 52-jährigen Angeklagten zum Verhängnis geworden sein. Demnach sollte er die Erdgeschosswohnung des Hauses der Frau in Bad Breisig sanieren und diese dafür später übertragen bekommen. Laut Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten dies jedoch verhindern. Weshalb sie den 28-jährigen Westerwälder – einige Tage nach der ersten Tötung – in Bad Breisig im Haus der 52-Jährigen mit einem Fäustel erschlagen haben sollen.

Ein psychologisch-psychiatrischer Gutachter stellte vor dem Landgericht nun zur Diskussion, ob eine derart übergewichtige Frau wie die 52-jährige Angeklagte überhaupt in der Lage gewesen sein könne, bei den Tötungen mitzuwirken. Einer der zwei Verteidiger des 41-jährigen Angeklagten, Hans-Otto Sieg, stellte am Ende des zehnten Prozesstages in Aussicht, dass er und sein Verteidigerkollege wohl noch einen Antrag stellen werden im Prozess. Sieg deutete an, dass es wohl um die Einholung eines tiefenpsychologischen Gutachtens gehen dürfte. Der Angeklagte habe eine traumatische Kindheit gehabt, hieß es. Da spuke so einiges im Unterbewusstsein des 41-Jährigen herum, dem man einmal auf den Grund gehen müsse, sagte Sieg. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.