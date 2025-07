Nachdem bekannt geworden ist, dass Coca-Cola in Bad Neuenahr im Herbst 19 Stellen streicht, hat sich Bürgermeister Guido Orthen geäußert. Er sieht den Abbau kritisch, ist aber sicher, dass der wichtige Arbeitgeber in Bad Neuenahr erhalten bleibt.

Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) stellt ab Herbst eine seiner fünf Produktionslinien am Standort Bad Neuenahr ein – verbunden damit fallen 19 Arbeitsplätze weg. Nun hat sich Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen zu Wort gemeldet.

Coca-Cola-Werk bleibt wichtiges Aushängeschild für Bad Neuenahr-Ahrweiler

Orthen macht deutlich, dass das Coca-Cola-Werk zwischen Bad Neuenahr und Heppingen ein „bedeutender Arbeitgeber und auch ein überregionales Aushängeschild für Bad Neuenahr-Ahrweiler“ ist. Der angekündigte Stellenabbau sei keine gute Nachricht. Die Werksleitung habe der Stadt gegenüber jedoch versichert, dass der Abbau sozialverträglich erfolge und der Standort für Coca-Cola weiterhin eine wichtige Rolle spiele. „Hiervon sind wir nicht zuletzt durch die vielfältigen Investitionen in das Werk und die Infrastruktur sowie die jüngst noch einmal langfristig verlängerten Wasserrechte überzeugt. Coca-Cola bleibt für die Stadt ein wichtiger Partner und Arbeitgeber“, so Orthen weiter.

Von „einvernehmlichen Lösungen“ war auch in einer Pressemitteilung des Unternehmens die Rede. Weiter heißt es dort: „Coca-Cola Europacific Partners Deutschland bietet ein attraktives Abfindungspaket an.“ Als Hintergrund dafür, dass eine der Produktionslinien eingestellt wird, gibt Pressesprecher Benedikt Gietmann an, dass die Nachfrage der Verbraucher sich verändert habe. Eingestellt wird die Einweg-PET-Flaschen-Produktionslinie. Dabei handelt es sich um Flaschen mit einer dünnen Materialstärke, wie sie etwa häufig an Kiosk, Bahnhofsautomaten oder Tankstellen zu finden sind. Die Mehrweg-PET-Flaschen und auch Glasflaschen würden von den Verbrauchern stärker nachgefragt als die dünneren Einweg-Flaschen, so Gietmann.

2024 wurden fünf Standorte dichtgemacht

Durch die Linienschließung werden im Coca-Cola-Werk Bad Neuenahr insgesamt 21 Stellen wegfallen, zwei davon werden an anderen Standorten entstehen, sodass netto 19 Stellen abgebaut werden. Das Unternehmen hatte zuletzt im Oktober für Aufsehen gesorgt. Damals hatte Coca-Cola Europacific Partners die Schließung von fünf Standorten in Köln, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld und Memmingen mitgeteilt. 505 Arbeitsplätze sollten wegfallen, 207 an andere Standorte verlagert werden und 78 neue Jobs entstehen. Man wolle sich „im anhaltend wettbewerbsintensiven Marktumfeld noch kosteneffizienter aufstellen, den Veränderungen in der Getränkelogistik begegnen und die Auslastung im deutschen Produktions- und Logistiknetzwerk weiter stärken“, erklärte CCEP damals in einer Pressemitteilung.

Am Standort Bad Neuenahr war im Oktober eine modernisierte Linie für Ein-Liter-PET-Mehrwegflaschen in Betrieb genommen worden, ein Bekenntnis zum Standort. Auch jetzt war es Gietmann wichtig, die Relevanz des Standortes zu betonen. In Bad Neuenahr befindet sich eines von 14 Coca-Cola Werken in Deutschland. Dort arbeiten rund 280 Angestellte in den Bereichen Produktion, Logistik und Vertrieb, hieß es 2024 von dem Unternehmen. Jährlich werden dort 116 Millionen Liter Getränke abgefüllt.