Rheinland-Pfalz will Verfassungsfeinde konsequenter vom Staatsdienst fernhalten und verschärft die Pflicht zur Verfassungstreue. Wer alles auf der Unvereinbarkeitsliste des Innenministeriums steht.

Das Land Rheinland-Pfalz verschärft die Verpflichtung von Beamtinnen und Beamten zur Verfassungstreue. Bewerberinnen und Bewerber müssten künftig bereits im Einstellungsverfahren erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören oder in den vergangenen fünf Jahren angehört haben. Dazu gehöre auch die AfD, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in Mainz mit. Auf der Unvereinbarkeitsliste des Innenministeriums stehen noch deutlich mehr Parteien, Gruppen und Vereinigungen. Unserer Zeitung liegt die Liste vor:

Rechtsextremismus: Partei „Die Heimat“ (vormals „Nationaldemokratische Partei Deutschland“, NPD), „Junge Nationalisten“ (JN), „Deutsche Stimme Verlags GmbH“ (DS Verlag), Partei „DIE RECHTE“, Partei „Der III. Weg“, „Nationalrevolutionäre Jugend“ (NRJ), Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD), „Junge Alternative“ (aufgelöste Jungendorganisation der AfD, Neuorganisation bis Ende 2025 beabsichtigt), „Identitäre Bewegung Deutschland“ (IBD), „Revolte Rheinland“ (aufgelöst), „Compact-Magazin GmbH“, „Institut für Staatspolitik“ (IfS), „Ein Prozent e.V.“, „Verlag Antaios“, Burschenschaft „Germania Halle zu Mainz“, „Freundeskreis Westerwald“, „Kameradschaft Zweibrücken / Nationaler Widerstand Zweibrücken“, „Kameradschaft Rheinhessen“, „Combat 18“ – verboten, „Blood & Honour“ – verboten, „Hammerskins“ – verboten, „Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“ – verboten

Reichsbürger und Selbstverwalter: „Königreich Deutschland“ (KRD) – verboten, „Geeinte Deutsche Völker und Stämme“ (GdVuSt) – verboten, „Indigenes Volk Germaniten“ (IVG), „Staatenbund Deutsches Reich“, „Freistaat Preußen“, „Volksstaat Bayern“, „Verfassungsgebende Versammlung“ (VV), „Verband Deutscher Wahlkommissionen“ (VDWK), „Ewiger Bund“, „Bismarcks Erben“, „Vaterländischer Hilfsdienst“ (VHD), „Internationale Organisation Völkerrecht“ (IOV), „Internationales Zentrum für Menschenrechte“ (IZMR), „Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force“ (S.H.A.E.F.), „Alliance Earth“ ehem. „United Nation Wenea“

Linksextremismus: „Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union“ (FAU), „Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP), „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ), „Internationale Sozialistische Organisation“ (ISO), „Interventionistische Linke“ (IL), „Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD), „Marxistisch Leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD), „Perspektive Kommunismus“ (PK), „REVOLUTION“ (REVO), „Gruppe Arbeiterinnenmacht“ (GAM), „Rote Hilfe e.V.“ (RH), „Sozialistische Alternative Voran“ (SAV), „Sozialistische Organisation Solidarität“ (SOL), „Jugend für Sozialismus“ (JfS), „Marx 21“, „die plattform“, „… ums Ganze! – kommunistisches Bündnis“ (uGB)

Islamismus: „al-Qaida“, „Ansaar International e.V.“, „Ansar al-Islam“ / „Rauti Shax“ / „Komal Kari“, „Al-Shabab“, „DawaFFM“, „Deutsche Muslimische Gemeinschaft e.V.“ (DMG), „Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft e.V.“ (DMG / DMG Braunschweig), „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V.“ (DIK Hildesheim), „Die wahre Religion“ (DWR) / Lies-Stiftung, „Erbakan Vakfi“ (Erbakan-Stiftung), „Furkan Gemeinschaft“ („Furkan Vakfi“), „Generation Islam“ (GI), „Globale Islamische Medienfront“ (GIMF), „Hai‘at Tahrir as-Sham“ (HTS), „HAMAS“ / „Islamische Widerstandsbewegung“, „Hezb-e Islami Afghanistan“ (HIA), „Hizb Allah“ (Partei Gottes), „Hizb ut-Tahrir“ (HuT)“ (Befreiungspartei), „Islamische Bewegung Usbekistans“ (IBU), „Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG), „Islamischer Staat“ (IS)/ „DAESH“ / „DAISH“, „Ismail Aga Cemaati“ (IAC), „Der Kalifatsstaat“ (Hilafet Devleti), „Islamistische Nordkaukasische Szene“ / „Kaukasisches Emirat“, „Jama’atu Berlin“ (Tauhid Berlin), „Millatu Ibrahim“, „Muslimische Jugend in Deutschland e.V.“ (MJD), „Muslimbruderschaft“ (MB), „Muslim Interaktiv“, „Palästinensischer Islamischer Jihad“ (PIJ), „Realität Islam“ (RI), „Saadet Partisi“ (SP), „Taliban“, „Tabligh-i Jamaat“ (Gemeinschaft der Verkündigung und Mission), „Tauhid Germany“, „Tschetschenische Republik Itschkeria“ (CRI), „Türkische Hizbullah“ / „Hizbullah Cemaati“

Sonstiger Extremismus mit Auslandsbezug: „Arbeiterpartei-Kurdistans“ (PKK) mit Neben- und beeinflussten Organisationen, „Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front“ (DHKP-C), Ulkücü-Bewegung („Graue Wölfe“) einschließlich „Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e.V.“ (ADÜTDF) und „Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.“ (ATIB e.V.) und „Föderation der Weltordnung in Europa“ (ANF), „Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten“ (TKP/ML), „Maoistische Kommunistische Partei“ (MKP), „Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei“ (MLKP), „International Sikh Youth Federation“ (ISYF), „Babbar Khalsa International“ (BKI), „Babbar Khalsa Germany“ (BKG), „Volksfront für die Befreiung Palästinas“ (PFLP), „Samidoun“, „Samidoun Deutschland“, „Hirak e.V.“, „Hirak – Palestinian Youth Mobilization Jugendbewegung (Germany)“. red, seb, epd