Die Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft nach einem Messerangriff in Remagen laufen weiter. Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt: Die Zahl von Körperverletzungen im Bereich der Polizei Remagen ist im vergangenen Jahr gestiegen.

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, bei dem ein Mann im Bahnhofsumfeld von Remagen am 26. Juni ein Messer in den Rücken bekam. Dies teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Im Vorfeld des Angriffs war ein Streit zweier Personen eskaliert. Zurzeit befindet sich aber niemand in Untersuchungshaft. Im Jahr 2024 registrierte die Kriminalpolizei im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Remagen 32 Fälle bei den gefährlichen Körperverletzungsdelikten in der Öffentlichkeit, also auf Straßen, Wegen und Plätzen. Insgesamt wurden 408 Körperverletzungen aufgenommen (Vorjahr 370 Fälle). Die Aufklärungsquote lag bei 92,6 Prozent. Laut Statistik kennen sich oftmals in diesen Fällen Opfer und Täter, oder es gibt sonstige Ermittlungsansätze wie gute Täterbeschreibungen oder Zeugen. Im Bereich der häuslichen Gewalt kam es bei 234 registrierten Fällen 164 Mal zu unmittelbaren körperlichen Übergriffen.