Starke Leistungen boten die Athleten des TSV Emmelshausen in Trebur und in Marburg.

Nele Auler und Valentin Marquardt haben beim Abendsportfest in Trebur bei Groß-Gerau ihr Können unter Beweis gestellt. Begleitet von Trainer Andreas Liesenfeld erzielten die beiden Sportler des TSV Emmelshausen tolle Leistungen. Marquardt überzeugte mit einer neuen Saisonbestleistung im 100-Meter-Lauf (12,52 Sekunden). Auch im Weitsprung zeigte er eine starke Leistung und sicherte sich mit 5,28 Metern den Sieg in der Altersklasse U20. Auler glänzte ebenfalls. Im Weitsprung sprang die Sportstudentin mit 5,04 Metern auf einen tollen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Hervorzuheben ist ihre neue persönliche Bestleistung im Speerwurf mit 27,13 Metern.

In Marburg sicherte sich Theresa Hahn Platz eins bei den Frauen im Halbmarathon in 1:30,33 Stunden. Die Schwallerin, trainiert von Liesenfeld, ging für die Uni Gießen in Marburg an den Start.