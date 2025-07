Die anstehende Disziplinarklage des Innenministeriums gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, trifft in der Politik auf viel Unterstützung. Doch was sagen die Bürger im Kreis dazu?

Was sagen die Bürger dazu, dass der ehemalige Landrat Jürgen Pföhler, nachdem das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in 135 Fällen während des Flutgeschehens 2021 gegen ihn eingestellt wurde, nun über ein beamtenrechtliches Disziplinarverfahren des Innenministeriums belangt werden soll? Das könnte auch bedeuten, dass ihm in der Konsequenz die Pension um ein Drittel gekürzt wird. Unsere Zeitung hat in den Fußgängerzonen von Ahrweiler und Bad Neuenahr die Bürger nach ihrer Ansicht gefragt.

„Sie werden niemanden finden, der das nicht richtig findet.“

Ein Passant auf dem „Alter Markt“ in Bad Neuenahr

„Es lohnt nicht, eine solche Umfrage zu machen. Sie werden niemanden finden, der das nicht richtig findet“, erklärt da zum Beispiel Peter Schmitz (Name geändert) auf dem „Alter Markt“ in Bad Neuenahr. Es sei richtig, dem Ex-Landrat die Pension zu kürzen, denn er habe gravierende Fehler gemacht. Berücksichtigen müsse man aber auch, dass er lange Jahre Landrat war und auch viele gute Dinge getan habe. Pföhler müsse auch als Bauernopfer herhalten, denn andere, zum Beispiel einige Damen und Herren aus Mainz, blieben völlig unbelangt und hätten es nicht einmal nötig gehabt, ein leises „Entschuldigung“ zu sagen. „Die Kürzung bei Pföhler ist legitim und wird ihm nicht sonderlich wehtun“.

„Wer hat in der Nacht der Flut nicht versagt und keine Fehler gemacht?“

Klaus Jaeger aus Bad Neuenahr

Etwas anders sieht das Klaus Jaeger aus Bad Neuenahr. Er steht vor der riesigen Baustelle in der Poststraße. „Wer hat in der Nacht der Flut nicht versagt und keine Fehler gemacht?“, fragt er. Er hält nichts vom Disziplinarverfahren gegen Jürgen Pföhler. Man habe bisher vier Jahre Zeit gehabt, viele Dinge wiederaufzubauen und zu verbessern, das aber versäumt. „Wer wird denn da zur Verantwortung gezogen?“, fragt er.

„Eine Pensionskürzung wäre richtig, er hat seinen Job nicht richtig gemacht.“

Arno Siebert

Arno Siebert hat sich auf dem Platz an der Linde ein leckeres Eis gegönnt. Zur Frage unserer Zeitung hat er eine klare Meinung. „Eine Pensionskürzung wäre richtig, er hat seinen Job nicht richtig gemacht.“ So mancher hätte bei schnellem Handeln nicht sterben müssen, erklärt er. Pföhler hätte eigentlich vor den Kadi gehört. Er hätte schon frühzeitig merken müssen, welche Katastrophe sich da anbahnt.

„Die Leute haben an der Oberahr schon in den Bäumen gesessen, und er ist nicht tätig geworden.“

Gerd Varnhagen

„Die Leute haben an der Oberahr schon in den Bäumen gesessen, und er ist nicht tätig geworden“, wirft Gerd Varnhagen Pföhler vor. Hubert Rieck aus Bad Neuenahr denkt zuerst einmal an das unermessliche Leid der Menschen. Ein Prozess, welcher Art auch immer, macht das menschliche Leid nicht wieder gut und lässt auch die Wunden nicht heilen. Das jetzt vom Innenministerium angeschobene Verfahren sei eine komplexe, rein beamtenrechtliche Frage, und da müsse es rein um Fakten gehen. Er sieht einen Kampf der Juristen auf das Land zukommen. Das könne man als Normalbürger kaum beurteilen. Die Akzeptanz der Bevölkerung sei eine ganz andere Frage. Es bleibe für alle die Verpflichtung, etwas gegen solche Unglücke zu tun.