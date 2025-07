Die Deutsche Bahn bedient die Haltestellen Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf bisher nur im Stundentakt. Seit Jahren fordern die Gemeinden eine bessere Anbindung ans Bahnnetz zwischen Mönchengladbach und Koblenz. In zwei Jahren könnte es so weit sein.

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) hat vor Kurzem mit einer Nachricht überrascht: Im Jahr 2027 könnten Züge zwischen Mönchengladbach und Koblenz in Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf im Halb-Stunden-Takt haltmachen. Bisher werden diese Stationen nur im Stunden-Takt von der RB 27 bedient. „Wir haben im SPNV-Nord großes Interesse daran, das Fahrplangefüge rechtsrheinisch nördlich von Neuwied anzupassen. Bisher war dies nicht möglich. Obwohl die Züge des RE 8 durch Leutesdorf, Leubsdorf und Erpel fahren, waren Halte durch die benötigte Zeit planerisch nicht vorhanden. Zudem haben wir auch rechtsrheinisch begrenzte Trassenkapazitäten“, erklärt Verbandsdirektor Thorsten Müller in einer Mitteilung des SPNV-Nord.

RE 8 soll künftig weniger Stopps in Nordrhein-Westfalen einlegen

Verbessern soll sich die Situation im Kreis Neuwied nach dem abgeschlossenen Ausbau der S 13. Diese verkehrt bisher zwischen Köln und Troisdorf und wird bis nach Bonn-Oberkassel erweitert. Nach Inbetriebnahme der neuen S 13 soll der RE 8 zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel an weniger Stationen stoppen. Die eingesparte Zeit soll dafür genutzt werden, die Zwischenhalte in Rheinland-Pfalz zu bedienen. Dies soll voraussichtlich im Fahrplan 2027 umgesetzt werden, teilt Müller mit. Unsere Zeitung konnte mit den drei Ortsbürgermeistern der betroffenen Gemeinden im Kreis Neuwied zur möglichen Fahrplanänderung in zwei Jahren sprechen.

„Es ist schon sehr schade, wenn zwischen Mönchengladbach und Koblenz fast überall Halt gemacht wird, nur in drei Bahnhöfen eben nicht.“

Markus Konitzer, Ortsbürgermeister von Leutesdorf

Markus Konitzer, Ortsbürgermeister von Leutesdorf, pendelt selbst beruflich nach Bonn. Wie er verrät allerdings immer seltener mit der Bahn und stattdessen mit dem Auto. Über die bisherige Stunden-Taktung ist Konitzer „nicht glücklich“. Doch es gebe nun die „leise Hoffnung“ in Leutesdorf, dass die seit Jahren bestehende Forderung nach einem Halb-Stunden-Takt nach Abschluss der Generalsanierung der rechten Rheinschiene durch die Deutsche Bahn endlich umgesetzt wird. „Es ist schon sehr schade, wenn zwischen Mönchengladbach und Koblenz fast überall Halt gemacht wird, nur in drei Bahnhöfen eben nicht“, kritisiert Konitzer. Für Leutesdorf wäre ein Halt zweimal pro Stunde je Fahrtrichtung ein „großer Vorteil“, schließlich gibt es im Weinort eine Jugendherberge und eine Etappe des Fernwanderwegs Rheinsteig. Neben dem Tourismus würden aber natürlich auch Berufspendler und Schüler aus dem Dorf von den neuen Einstiegsmöglichkeiten profitieren. Die Autofahrt zu den Bahnhöfen in Rheinbrohl oder Bad Hönningen, an denen sowohl die RB 27 als auch der RE 8 halten, könnten sich die Leutesdorfer dann in Zukunft sparen. Auch im 13 Kilometer nördlich liegenden Leubsdorf begrüßt Ortsbürgermeister Heiko Glätzner den Plan des SPNV-Nord für 2027. „Das ist ein lang gehegter Wunsch von uns. Das wäre ein Gewinn, gerade weil wir viele Pendler haben“, erklärt Glätzner.

Mehr Möglichkeiten, nach Bonn zu kommen

Günter Hirzmann, Ortsbürgermeister von Erpel, hält eine Taktverbesserung für seine Gemeinde ebenfalls für „wünschenswert“. Er rechnet damit, dass ein Halb-Stunden-Takt insbesondere im Berufsverkehr gut angenommen würde. In der Vergangenheit hätten Fahrplanänderungen in Erpel für großen Unmut gesorgt, denn viele Schüler würden die weiterführenden Schulen im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis besuchen. Auch viele Berufspendler würden die schnelle Verbindung nach Bad Honnef, Königswinter oder Bonn nutzen. Zum Einkaufen oder für eine anderweitige Freizeitgestaltung ziehe es die Erpeler ohnehin eher nach Bonn als nach Neuwied oder Koblenz. „Alle wollen, dass man auf den ÖPNV umsteigt, dann muss man auch dafür etwas tun“, sagt Hirzmann hinsichtlich der geplanten neuen Taktung.

Erpels Ortschef hofft auf Modernisierung der Bahnsteige

Er hofft, dass die Bahn auch zeitnah die Bahnsteige in Erpel modernisiert. Die Höhenunterschiede zwischen Waggon und Bahnsteig seien so groß, dass sie häufig zu Stürzen führen würden. „Dank beherzten Anpackens von Mitreisenden ist es bislang bei einem Schreck oder Schürfwunden bei den betroffenen Fahrgästen geblieben“, berichtet Hirzmann. Vor allem für ältere Menschen und Kinder stelle der Einstieg in Erpel ein Problem dar. „Vor 2027 soll laut Bahn hier aber nichts passieren“, so Hirzmann. Aufgrund der geplanten Streckensanierung auf der rechten Rheinseite ab Juli 2026 macht sich der Erpeler Ortschef für eine besondere Form des Schienenersatzverkehrs stark: So könnte die Personenfähre Nixe Fahrgäste von Erpel ans Remagener Rheinufer bringen, wo sie vom dortigen Bahnhof aus ihre Fahrt mit dem Zug nach Koblenz oder Bonn fortführen könnten.