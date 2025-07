Gehen die Weinbaubetriebe in Deutschland reihenweise pleite? Diesen Eindruck vermittelt die Mitteilung des neu gegründeten Vereins „Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau“. Die Initiative um den Pfälzer Winzer Thomas Schaurer schreibt davon, dass aufgrund der aktuellen Marktlage 50 bis 60 Prozent der Winzerfamilien in den nächsten Monaten der Bankrott droht. Unsere Zeitung hat dazu mit Experten des Deutschen Weininstituts sowie des Deutschen Weinbauverbands gesprochen.

„Was wir brauchen zum Überleben, sind ganz einfach faire Preise“, sagt Thomas Schaurer in die Kamera. Das Video ist auf der Webseite zur Kampagne „Dein Wein von hier“ zu finden. Mit der Kampagne will der neue Verein den Blick auf die Winzer und ihre Schwierigkeiten lenken. Ein zentrales Anliegen der Initiative, so heißt es weiter im Video, sei die Aufklärung darüber, dass Discounter-Preise unter 2,99 Euro pro Flasche nur durch Ausbeutung der Winzer und ihrer Mitarbeiter zustande kämen.

Initiative fordert Mindestpreis für Fasswein

„Wir brauchen also einen Mindesterzeugerpreis für die Großhandelsweine, die von Kellereien aufgekauft werden und für die Discounter aufbereitet werden“, trägt Schaurer das Anliegen der Vereinsmitglieder vor. Die Initiative fordere für Fasswein einen Mindestpreis von 1,20 Euro netto pro Liter – für Anbaugebiete mit schwierigen Anbaubedingungen – wie etwa Steillagen – noch mehr.

Im vergangenen Jahr seien die Fassweinpreise auf 60 Cent pro Liter gefallen, wie in einer Pressemitteilung des Vereins zu lesen ist. In der Not hätten Betriebe in diesem Jahr bereits für 40 Cent je Liter verkaufen müssen. Besonders betroffen seien Winzer, die ihren Wein nicht selbst in der Flasche vermarkten. Doch auch Direktvermarkter seien gefährdet.

„Das große Ziel unserer Kampagne ist also 5 Prozent mehr Absatz für unseren heimischen, deutschen Wein zu erzielen und die Billigangebote verschwinden zu lassen.“

„Das große Ziel unserer Kampagne ist also 5 Prozent mehr Absatz für unseren heimischen, deutschen Wein zu erzielen und die Billigangebote verschwinden zu lassen“, spricht Thomas Schaurer weiter in die Kamera. Über die Zukunft des Weinbaus und der Winzerfamilien entscheide der Verbraucher. „Das ist die Offenheit, die jetzt nötig ist“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Wir akzeptieren jede Entscheidung, hoffen natürlich, dass ihr euch für unsere Kultur, unsere Landschaften – und letztendlich für unsere Zukunft entscheidet.“

Auf Anfrage erklärt Schaurer, die „Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau“ habe etwa 150 Mitglieder aus allen deutschen Anbaugebieten. „Viele sind resigniert und haben keine Hoffnung mehr“, sagt der Winzer, der ein Öko-Weingut im Landkreis Südliche Weinstraße betreibt, unserer Zeitung. Er berichtet von Pacht- und Bodenpreisen, die ins Bodenlose fallen, von Kollegen, die sich Geld für Spritzmittel ausleihen müssten. Die Winzer seien über die vergangenen 25 Jahre ausgeblutet – während Produktionskosten gestiegen seien, hätten sich die Fassweinpreise nicht entsprechend nach oben entwickelt.

i Ein neuer Branchenverein fordert die Verbraucher dazu auf, zu heimischem Wein zu greifen und Billigangebote zu meiden. Tim Würz/dpa

„Es gibt immer wieder Phasen, in denen Fassweinpreise abrutschen“, sagt Ernst Büscher, Pressesprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). 2024 sei die deutsche Weinernte mit rund 7,8 Millionen Hektolitern vergleichsweise klein gewesen. Das seien 10 Prozent weniger als im Jahr zuvor sowie im zehnjährigen Durchschnitt (2015 bis 2024) von 8,6 Millionen Hektolitern. „Eigentlich dürfte der Preis jetzt gar nicht so sehr abrutschen“, meint Büscher.

Auch europaweit sei die Ernte 2024 klein ausgefallen. Doch Deutschland sei immer noch größtes Weinimportland der Welt, der Marktanteil heimischer Weine liegt hierzulande bei lediglich 41 Prozent. Die Zollpolitik der USA (derzeit 10 Prozent Zoll auf europäische Weine) sorge dafür, dass mehr Wein auf den Weltmarkt drücke – etwa aus Frankreich oder Italien, deren Exportanteil in die USA deutlich höher sei als der deutsche. „Der Preisdruck ist groß“, betont Büscher. Wein gebe es gerade zu sehr günstigen Preisen, gleichzeitig gehe der Weinkonsum zurück.

Verbraucher greifen gern zu günstigeren Weinen aus dem Ausland

Im Durchschnitt sei ausländischer Wein im deutschen Lebensmitteleinzelhandel um 56 Cent günstiger pro 0,75-Liter-Flasche als deutscher Wein, so Büscher. Die Deutschen sparten beim Einkauf von Lebensmitteln, das merke man auch beim Wein. „Es kaufen zudem weniger Haushalte Wein ein“, sagt Büscher, „die deutschen Winzer sind stark unter Druck.“ Weniger davon betroffen seien aber Winzer mit einem Direktkundengeschäft.

„Wir Deutschen trinken fast doppelt so viel Wein, wie wir hierzulande produzieren“, sagt Büscher mit Blick auf die rund 17 Millionen Hektoliter, die in Deutschland im Jahr getrunken werden. Trotzdem sei der Marktanteil deutscher Weine rückläufig, weil mehr ausländischer Wein getrunken werde. „Wir gehen davon aus, dass der Preis der Hauptfaktor ist, weil die Deutschen sehr preissensibel einkaufen.“ Zwar sprächen viele davon, dass ihnen Regionalität wichtig sei, bislang sei dies aber eher ein Lippenbekenntnis.

„Man kann keinen Mindestpreis vorschreiben.“

Was ist also mit den Forderungen der „Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau“– 5 Prozent mehr Absatz zugunsten heimischer Weine, höhere Fassweinpreise und keine Weinflasche unter 2,99 Euro? Auf einen Marktanteil Richtung 50 Prozent in Deutschland zu kommen, hält Ernst Büscher für möglich. Aber: „Man kann keinen Mindestpreis vorschreiben“, betont der DWI-Sprecher. „Die Forderungen sind durchaus sinnvoll, aber leider nicht umsetzbar.“ Zumindest seien sie es nicht in dieser Rigorosität.

Die von der Initiative genannten 60 Cent pro Liter Fasswein ließen sich zudem nicht pauschalisieren. Der Fassweinpreis schwanke je nach Rebsorte, Region und Nachfrage. Der Fasswein-Literpreis für Grauburgunder liege derzeit deutlich über 60 Cent, das habe auch für 2024 gegolten. Von sinkenden Fassweinpreisen könnten allerdings Rotweinproduzenten betroffen sein, da die Nachfrage hier zurückgehe. Doch Büscher sagt auch: Die Winzer bräuchten mindestens 1 Euro bis 1,20 Euro pro Liter Fasswein, um wirtschaftlich arbeiten zu können.

Durch Verbraucherbefragung herausfinden, was junge Konsumenten wollen

Wovon sich der DWI-Sprecher überzeugt zeigt: „Mit Mitleid schafft man es nicht, Weintrinker für sich zu gewinnen.“ Die Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft verfolge andere Wege. Derzeit werde eine Verbraucherbefragung durchgeführt, wie die Branche junge Konsumenten zurückgewinnen könne. „Wir stellen fest, dass die jüngere Generation weniger Alkohol trinkt“, sagt Büscher. Doch es gebe nach wie vor junge Menschen, die Wein trinken – nur sind die Jungen auch demografisch bedingt weniger als früher.

Die Krise auf dem Markt werde wohl einen Strukturwandel befördern und dafür sorgen, dass Rebflächen zurückgehen. Auch Direktvermarkter, die stärker mit den Endkunden in Kontakt kommen, müssten sich „jetzt mehr strecken“, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, etwa durch Events, berichtet Büscher.

i Weinreben mit Frostschäden: Auch der Klimawandel sorgt für Unsicherheit in der Branche, sagt der Deutsche Weinbauverband. Daniel Schäfer/dpa

Ob nun wirklich 50 bis 60 Prozent der Winzerfamilien in Deutschland vor dem Aus stehen? Das lässt sich nicht belegen, wie Thomas Schaurer, Vorsitzender der „Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau“ unserer Zeitung gegenüber einräumt. Auf den Prozentsatz habe er nach Gesprächen mit Firmen aus dem Weinbaubereich, Funktionären aus der Branche und mit Kollegen geschlossen, so der Vereinsvorsitzende.

Auch der Deutsche Weinbauverband (DWV) schreibt unserer Zeitung, dass ihm derzeit „keine belastbaren Zahlen“ zu den von der Initiative genannten Betriebsaufgaben oder Insolvenzen vorlägen. „Allerdings erreichen uns ebenfalls Stimmen aus der Branche, die von zunehmenden Herausforderungen in der aktuellen Marktlage berichten“, schreibt der DWV.

DWV setzt sich ein für das Konzept der Rotationsbrache

Neben dem zurückhaltenden Konsumverhalten der Verbraucher mache der Klimawandel den Winzern zu schaffen. Extremwetterlagen wie Starkregen, Hagel oder Hitzewellen „sorgen zusätzlich für Unsicherheiten, da sie zu Ernteausfällen führen“, heißt es weiter. Der DWV fordere als Interessensvertretung der Winzerinnen und Winzer politische Unterstützung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu sichern.

So setzt sich der DWV auf EU-Ebene beispielsweise für das Konzept der Rotationsbrache als Öko-Regelung ein, wie Christian Schwörer, Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbands, unserer Zeitung erklärt. Die Idee: Rodet ein Winzer einen Weinberg und ergreift dort Maßnahmen, um die Biodiversität zu fördern, könnte er für diese Maßnahmen entlohnt werden. So könnten mit Blick auf die aktuelle Marktlage vorübergehend Flächen aus der Weinproduktion genommen werden.

„Bei uns kommen stark Saisonarbeitskräfte zum Einsatz, das muss bei der Gestaltung vom Mindestlohn berücksichtigt werden.“

Christian Schwörer, Generalsekretär des DWV

„Zum einen würde man etwas Gutes für die Umwelt, für die Biodiversität tun, auf der anderen Seite hätte man aber auch die Möglichkeit, etwas in das Produktionspotenzial einzugreifen“, sagt Schwörer. Um kostendeckend arbeiten zu können und auch Fixkosten wie die Pacht begleichen zu können, seien dafür Mittel von etwa 3000 Euro pro Hektar im Jahr notwendig.

Ein weiteres Thema, das die Winzer umtreibt, ist der Mindestlohn. Der DWV, so Schwörer, begrüße den allgemeinen Mindestlohn. Allerdings wünsche der Verband sich, dass auf die Besonderheiten in Landwirtschaft und Weinbau Rücksicht genommen werde. „Bei uns kommen stark Saisonarbeitskräfte zum Einsatz, das muss bei der Gestaltung vom Mindestlohn berücksichtigt werden“, findet Schwörer.

Erfolgreich sein mit der richtigen Nische

Die Saisonarbeitskräfte kämen nur eine gewisse Zeit nach Deutschland. Zudem seien sie meistens direkt auf den Betrieben untergebracht und hätten somit nicht die regulären deutschen Lebenshaltungskosten zu tragen. „Wir haben einen Faktor von 0,8 gegenüber dem regulären Satz für ausländische Saisonarbeitskräfte gefordert“, erläutert der Generalsekretär. Die Betriebe könnten sonst nicht konkurrenzfähig bleiben.

Zudem bestehe derzeit eine rechtliche Unsicherheit, was die sozialversicherungsfreie Beschäftigung von Saisonkräften angehe. Die Prüfpraxis der Länder sei unterschiedlich, mitunter drohten hohe Nachzahlungen. Hier wünsche der Verband sich Rechtssicherheit.

Eine gute Nachricht zum Schluss: Natürlich könne man als Winzer weiterhin auf dem deutschen Markt und im Export erfolgreich sein, so Ernst Büscher vom DWI. Dabei gehe es auch „um die richtige Nische“ und die passenden Produkte für die Zielgruppe des Betriebs. Als Beispiel nennt der DWI-Sprecher den Vertrieb von deutschen Riesling-Kabinett-Weinen in China oder von Naturweinen in Skandinavien. Beides – Kabinett- und Naturweine – sei derzeit auch in Deutschland im Trend.