Burg Sponheim: Das Wahrzeichen von Kastellaun

Trutzige Mauern lassen die Fantasie auf Reisen gehen. Wie mag es wohl einmal ausgesehen haben, das Leben auf der Sponheimer Burg in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis)? Hoch über der Stadt thronen die Reste des einst so mächtigen Schiefergemäuers. Vor Jahrhunderten wurde es zerstört, geblieben sind Mauern, die zum Nachdenken anregen.

Zerstört und dennoch reizvoll: Die Sponheimer Burg hoch über Kastellaun ist bis heute ein stadtbildprägendes Element.

Natürlich wäre es ein Leichtes zu behaupten, die Kastellauner Burg ist ja eigentlich gar keine richtige mehr, sondern nur noch der ruinöse Überrest aus längst vergangenen Zeiten. Aber das würde der Geschichte großes Unrecht tun, die Sponheimer Burg ist schließlich das Wahrzeichen der Stadt Kastellaun. Egal, woher der Besucher sich Kastellaun heute nähert, die Burg thront über allem weltlichen Treiben. Die Franzosen hätten den Bau allerdings gern einmal komplett ausradiert.

Im Jahr 1689 suchten im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges französische Truppen auch diese Burg heim und zerstörten sie mit größtmöglicher Brutalität. Das Beispiel von Kastellaun ist damit nur eines von vielen. Dutzende linksrheinische Burgen fielen den Wirren des späten 17. Jahrhunderts zum Opfer. In der Pfalz und im Gebiet des Oberamts Heidelberg am Neckar sollte der Name des Generals Ezéchiel de Mélac für Jahrhunderte ein Insignium der Furcht bleiben, der Erzählung nach wurden auch viele Jahre später noch üble Kettenhunde nach dem berüchtigten und gefürchteten französischen General benannt. Das Wüten der französischen Truppen erreichte auch Castelhun, das heutige Kastellaun. Vor der Zerstörung muss diese Burg viel Leben erfüllt haben. Wer das Glück hat, an einem sonnenreichen Tag die Treppen aus der Altstadt der mit 5000 Einwohnern beschaulichen Kleinstadt im Herzen des Hunsrücks hinaufzusteigen und das gewaltige Felsplateau zu erklimmen, auf dem die Burgruine steht, darf sich zurückträumen in die Glanzzeit einer herrschaftlichen Anlage.

Sponheimer Burg war regionaler Mittelpunkt

1226 wird Kastellaun erstmals erwähnt, der Name Kestilum wird bald auch mit der erstmals 1248 belegten Burg verbunden. Im Jahr 1301 wählen der Sponheimer Graf Simon II. und seine Frau Elisabeth die Burg zu ihrer Residenz. Sukzessive soll sich von diesem Zeitpunkt an das Bauwerk und mit ihm das Umfeld von Kestilum entwickeln. 1305 verleiht der Graf der Gemeinde die Stadtrechte, und nur vier Jahre danach gewährt Kaiser Heinrich VII. das Marktrecht.

Rund um die Burg entfaltete sich ein regionaler Mittelpunkt, wie er auf einem Merian-Stich aus dem Jahr 1645 zu sehen ist. Die Burg als Zentrum der Stadt, wie sie sich dort darstellt, ist bis heute geblieben. Die Dimension der Anlage erschließt sich dem Besucher heute ganz besonders, wenn er von der Vorderen Eifelgasse in der Altstadt aus über insgesamt 105 Treppenstufen den steilen Weg hinauf zur Unterburg erklimmt. Die rot-weißen Fensterläden des regionalen Hauses der Geschichte und der als Burgschenke firmierenden beliebten Taverne ziehen den Blick des Wanderers an. Im Haus der Geschichte erinnern neben dauerhaften Darstellungen auch wechselnde themenbezogene Ausstellungen an die Geschichte, die Kastellaun geprägt hat.

Das Umfeld und der erhaltene Bestand der Sponheimer Burg wurden unter Regie des damaligen Bürgermeister Fritz Frey von 1990 bis 1993 saniert. Auf diese Weise wurde nicht nur ein Vorratskeller freigelegt, sondern es kam zu einer übergeordneten Aufwertung der imposanten Ruine, die damit als touristisches Ziel erschlossen wurde und heute auch Teil des Saar-Hunsrück-Steigs für Wanderer ist.

Ruine wird von den Menschen auch noch heute rege genutzt

Kinder, die zum Spaß das Bogenschießen üben wollen oder auch an Veranstaltungen wie dem ritterlichen Klassenzimmer teilnehmen möchten, finden hier ebenso einen reizvollen Anlaufpunkt wie Heiratswillige, die im Schatten der Ruine tafeln, feiern und fotografiert werden wollen. Auch wenn von dem einst mächtigen Palas als gut 30 Meter hohem Haupt- und Wohngebäude nur noch Reste geblieben sind und sich auch der ehedem imposante Pfortenturm nur noch anhand von Schautafeln erahnen lässt, so hat die Ruine ihren magischen Charme behalten. Wenn nicht gerade Veranstaltungen oder eines der legendären Kerkeressen im erhaltenen Kellergewölbe stattfinden, ist die Burg ein Ort der Ruhe. Die Vögel zwitschern. Das Treiben der Stadt ist weit weg.

Um wie viel stattlicher wäre die Ruine wohl heute noch, wäre sie nach der schonungslosen Zerstörung durch die Franzosen im Jahr 1689 nicht als Steinbruch genutzt und nach dem Übergang in private Hand im Jahr 1820 dazu weidlich ausgebeutet worden? 1884 hat die Stadt ihre Burg zurückgekauft und gut 100 Jahre später aufwendig saniert. Beim Blick vom begehbaren Südturm oder aus dem Zwinger kann der Besucher seine Gedanken schweifen lassen. Es lässt sich nur träumen, wie die beeindruckende Aussicht wohl erst vor 500 Jahren auf eine damals noch gänzlich unberührte Natur gewesen sein mag.

