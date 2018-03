Siegeszug der B-Ligisten hält an: SG Kirburg gewinnt den Ahrbach-Cup

Als im Finale nur noch wenige Sekunden zu spielen waren, hätte Dominik Pistor besser seine Erfahrung spielen lassen. Der langjährige Spieler der SG Hundsangen/Obererbach und mittlerweile Trainer der zweiten Mannschaft gab beim Hallenfußballturnier um den Ahrbach-Cup in Montabaur als Torwart insgesamt eine gute Figur ab. Doch statt den Ball zu halten und die Uhr runterlaufen zu lassen, entschied er sich für ein Zuspiel auf Lukas Faulhaber – ein gewagtes Dribbling und einen Ballverlust später jagte Kevin Wiederstein den Ball flach zum 3:2-Siegtreffer für die SG Kirburg/Hof ins Tor.

Fisnik Blakaj (rechts) gewann mit der SG Kirburg/Hof das Finale des Seniorenturniers um den Ahrbach-Cup gegen Fabian Steinebach (links) und die SG Hundsangen/Obererbach mit 3:2.

Foto: Michelle Saal

Nach dem ESV Siershahn 2016 und dem FC Kosova Montabaur 2017 führen die Kirburger damit den Siegeszug der B-Ligisten beim Seniorenturnier fort. Anders als der ESV und die Kosovaren, die aus der Region um Montabaur kommen, war es diesmal jedoch ein „Exot“ aus dem Oberwesterwald, der den etablierten Lokalmatadoren ein Schnippchen schlug.

Ein leichter Weg zum unverhofften Triumph war es für den Spitzenreiter der Kreisliga B1 Westerwald/Sieg aber bei weitem nicht. In der K.o.-Phase mussten die Kirburger zunächst im Achtelfinale gegen die zweite Garnitur von Gastgeber SG Ahrbach ins Neunmeterschießen, und auch im Viertelfinale brauchte es gegen die SG Nauort/Ransbach die Verlängerung, um die nächste Runde zu erreichen. Erst im Halbfinale gegen einen weiteren „Exoten“, den SV Elz, reichte dann die reguläre Spielzeit – ebenso wie gegen Hundsangen im Endspiel.

Dass der Bezirksligist das Finale erreichte, ist an sich keine Überraschung. Allerdings war erst am Freitagabend klar geworden, dass die Hundsangener überhaupt beim Turnier mitmischen dürfen. Dabei profitierten sie von zwei Absagen: Eine Woche zuvor hatte der ESV Siershahn sein zweites Team abgemeldet, sodass der VfR Koblenz als Erster auf der Liste an Nachrückern dessen Platz einnahm – zumindest bis Freitagabend, als die Koblenzer kurzerhand wieder absprangen.

Letztendlich stand bei der 33. Auflage des Ahrbach-Cups ein Teilnehmerfeld, das sich sehen lassen konnte und das dem Traditionsturnier im Vergleich zu den Vorjahren auch fußballerisch gut tat. Denn nicht nur die Bezirksligisten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, SG Hundsangen, SG Westerburg/Gemünden oder der hessische Gruppenligist SV Hadamar II, die auf dem Papier die Favoritenrolle einnahmen, sondern auch die Kreisligisten sorgten für ein spielerisches Niveau, das zu gefallen wusste.

Gefallen gefunden hat der veranstaltende TuS Ahrbach auch an der Maßnahme, die Turniere der Männer und Frauen nicht mehr parallel auszutragen, sondern voneinander getrennt. Die Sorge, dass dadurch die Ränge in den beiden Kreissporthallen weniger voll sein würden, bestätigte sich nicht. „Das werden wir in den nächsten Jahren so beibehalten“, verkündete Turnierleiter Raimund Schäfer.

Jugendturniere: Eine Mannschaft, die es nicht gibt, und ein unverhoffter Einzug in die K.o.-Runde

Sehenswerten Sport, aber auch Kurioses hatten die Jugendturniere beim 33. Ahrbach-Cup zu bieten. So etwa beim Wettbewerb der A-Junioren, bei dem nur zwölf der 13 gemeldeten Teams angetreten waren. Das allein stellt noch keine Besonderheit dar, sehr wohl aber die Tatsache, dass die angekündigte Abordnung des JFV Oberwesterwald deshalb fernblieb, weil sie nicht existiert. Der Jugendförderverein hat für den Spielbetrieb der laufenden Saison nämlich gar keine A-Jugend gemeldet. Aus der Ruhe brachte das die Turnierleitung um Raimund Schäfer aber nicht. Aus einer Fünfer- und zwei Vierer- wurden kurzerhand drei Vierergruppen, in denen sich die Favoriten souverän durchsetzten und auch in der K.o.-Phase nichts anbrennen ließen. Den ersten Finalisten machten die Eisbachtaler Sportfreunde unter sich aus. Die siegreiche „erste“ Mannschaft bekam es im Endspiel mit der SG Andernach zu tun und hatte im Duell zweier Rheinlandligisten das Nachsehen, wobei der entscheidende Treffer zum 2:1 erst zehn Sekunden vor Schluss fiel. Bei den B-Junioren befand sich der Tross des TSV Steinbach schon fast auf der Heimreise, ehe er von Schäfer auf dem Parkplatz vor den Hallen abgefangen wurde – mit der frohen Kunde, dass das eine der beiden Teams als bester Gruppenletzter fürs Achtelfinale qualifiziert sei. Zum Turniersieg reichte es allerdings nicht mehr, in der Runde der letzten 16 war endgültig Feierabend für die TSV-Kicker. Den Titel sicherte sich die SG Mülheim-Kärlich mit einem 2:1-Finalerfolg über Eisbachtal. War das Leistungsgefälle in der Gruppenphase des B-Jugend-Wettbewerbs schon recht groß, ging diese Schere bei den C-Junioren sogar noch weiter auseinander. Vor allem die JK Horressen II konnte einem leidtun, sie verlor ihre drei Gruppenspiele allesamt zweistellig und erzielte keinen einzigen Treffer. Umgekehrt lief es für den Regionalliga-Nachwuchs der Spvgg EGC Wirges, dessen zwei Mannschaften sich auf ihrem Weg ins Finale von niemandem aufhalten ließen. Andreas Hundhammer