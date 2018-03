Wenn die anderen nur mitspielen

Die Münchner enteilen wieder mal der nationalen Konkurrenz – und es gibt wenig Anzeichen dafür, dass die Kluft kleiner werden könnte.

Sven Sabock.

Sven Sabock zur Dominanz der Bayern in der Bundesliga

Manch einer kennt das noch aus Kinderzeiten, vom Bolzen auf der Wiese hinter der Schule: Wenn es mit dem Einteilen der Mannschaften nicht so ganz gepasst hatte, bekamen die Kleinen oder die Schwächeren einfach ein paar Tore Vorsprung – um dann letztlich doch chancenlos zu sein. So ähnlich verhält es sich gerade auch in der Bundesliga, wo sich die Gegner der Bayern zumindest für ein paar Momente der Illusion hingeben dürfen, konkurrenzfähig zu sein. In der Vorwoche gab's für die Bremer außer vier Gegentoren immerhin noch ein Lob, jetzt, beim 5:2 gegen Hoffenheim, wurde den Gästen eine 2:0-Führung gewährt, die in einer Demütigung mündete. Und über allem steht die Botschaft des Branchenführers: Wir sind durch nichts und niemanden zu stoppen, außer durch hausgemachte Probleme (wie sie in der Endphase der Ära Ancelotti zutage traten).

Nun ist die nationale Dominanz der Münchner nichts Neues, die zunehmende Kluft zur Konkurrenz indes offenkundig. Schon jetzt, nach 20 Spieltagen, geht es ja eigentlich nur um den Zeitpunkt der erneuten Krönung, der Rest des Feldes kann sich um die Plätze balgen. Was nicht verwerflich ist, sondern schlicht den Trend der vergangenen Jahre zementiert. Ob nun Leipzig, Leverkusen, Schalke oder all die anderen: Sie alle bewegen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten – finanziell wie fußballerisch. Die Unbeständigkeit ist allerorten die einzige Konstante. Während zum Beispiel bei den Sachsen die Premiere in der Champions League mehr Substanz als vielleicht erwartet gekostet hat, ist der königsblaue Aufschwung in Gelsenkirchen angesichts der wirtschaftlichen Potenz letztlich überfällig. Zugegeben: Begünstigt wird das Ganze durch kluge Entscheidungen des Trainers wie durch manchen Glücksgriff auf dem Transfermarkt, beispielsweise den flinken Amine Harit.

Aber das reicht natürlich längst nicht, um den Münchnern gefährlich zu werden. Am ehesten wäre diese Rolle ja noch dem Schalker Nachbarn aus Dortmund zuzutrauen gewesen, aber der BVB ist ja seit geraumer Zeit eifrig dabei, seine Errungenschaften der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie sich ein Verein binnen eines halben Jahres auf das Niveau der breiten Bundesliga-Masse herabbegeben konnte. Die Trennung von Thomas Tuchel und der Fehlgriff mit dessen Nachfolger Peter Bosz haben der Grüppchenbildung in der Mannschaft Vorschub geleistet, zudem belasten die Ego-Trips von Ousmane Dembele oder Pierre-Emerick Aubameyang das Binnenklima in der Belegschaft. Mit den nun zu erwartenden Einnahmen aus einem Verkauf des schmollenden Torjägers wäre die Dortmunder Kasse zwar gut gefüllt, adäquater Ersatz ist freilich nicht in Sicht. Und so wird den Bayern ohne eigenes Zutun der Weg zum nächsten Titel erleichtert. Am kommenden Samstag geht's für die Münchner übrigens nach Mainz: Mal sehen, ob die 05er ein bisschen mitspielen dürfen.