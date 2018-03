Auch Heldentum ist endlich

Ob Alt oder Jung. wenn die Ergebnisse nicht stimmen, sind die Verdienste der Vergangenheit wenig wert.

Klaus Reimann.

Klaus Reimann zum Trainergeschäft in der Bundesliga

Natürlich sagt uns schon die Vernunft, dass auch Erfolg im Sport etwas Endliches ist und die Verdienste von gestern ohne Wert sind, wenn es im Heute so gar nicht mehr laufen will. Diese Bundesliga-Saison bietet besten Anschauungsunterricht für diese These. Wobei die Schnelllebigkeit des Geschäfts stets aufs Neue verwundert.

Eben noch himmelhoch jauchzend, im nächsten Moment zu Tode betrübt, das Gefühl kennen sie in Köln – und neuerdings auch in Stuttgart sehr gut. Ehedem als Helden verehrt, werden einem Peter Stöger oder Hannes Wolf plötzlich jene Fähigkeiten und Eigenschaften abgesprochen, die diese Trainer vor Jahr und Tag noch so ausgezeichnet haben sollen. Mehr noch, auf einmal werden Defizite menschlicher oder fachlicher Art ausgemacht, von denen die betroffenen Personen oftmals selbst keinerlei Kenntnis besitzen.

Mit der Veränderung der sportlichen Situation wandelt sich eben auch das Bild, das ein Trainer lange Zeit transportiert hat. Und da ist es völlig egal, ob es einen erfahrenen Fußball-Lehrer oder – wie beim VfB – einen aus der Generation der „jungen Wilden“ trifft. Im Existenzkampf relativiert sich vieles.

Den Gesetzen des Geschäfts folgend, haben fünf Teams aus den Niederungen der Tabelle mittlerweile den Trainer gewechselt in der Hoffnung, das Klassenziel doch noch zu erreichen. Auch in Hamburg verfahren sie nach dem üblichen Schema, auch wenn dort der Erfolg der vergangenen Jahre stets darin gipfelte, dem ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte mit mehr Glück als Verstand entgangen zu sein. Und so fällt es entgegen aller Vernunft mit Blick auf den HSV schwer, daran zu glauben, dass auch Misserfolg endlich ist.

