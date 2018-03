Rechtzeitige Steigerung: HSV-Frauen bejubeln 29:24

Mehr Schatten als Licht hatte Trainer Jan-Philipp Lang beim Rheinhessenliga-Heimspiel seiner Handballerinnen gegen den HC Gonsenheim gesehen. Doch auch wenn sich der HSV Sobernheim phasenweise schwertat, zeigte er vor allem gegen Ende der beiden Hälften seine spielerischen Qualitäten. „Es ist nicht unser Anspruch, nur kurz unser Potenzial aufblitzen zu lassen. Aber es ist auch eine Qualität, dass wir uns steigern können, wenn es darauf ankommt“, brachte es der HSV-Coach nach dem 29:24 (15:10)-Sieg auf den Punkt.

Sein Team fand schwer in die Partie, leistete sich in Offensive und Defensive einige Unkonzentriertheiten, die die Gäste zu nutzen wussten. Und so lagen die HSV-Frauen mit 3:7 hinten, ehe sie den Schalter umlegten. Sie glichen zunächst zum 8:8 aus, und am Ende ihres 12:3-Laufs stand eine 15:10-Führung. „Da hatten wir uns besser auf das Spiel eingestellt, waren wacher in der Abwehr, haben aggressiver gespielt und unsere Chancen besser genutzt“, fasste Lang zusammen.

In Hälfte zwei war es aber zunächst vorbei mit der Herrlichkeit. In Unterzahl mussten die HSVlerinnen mit ansehen, wie der Gegner auf 14:15 herankam. Und auch ein erneuter Zwischenspurt auf 21:16 brachte noch keine Vorentscheidung. Die Bad Sobernheimerinnen kassierten nacheinander zwei Zeitstrafen, und schon waren die Gäste wieder im Aufwind, glichen zum 21:21 (51.) aus.

Doch die Gastgeberinnen behielten die Nerven, blühten in den Schlussminuten regelrecht auf. Innerhalb von drei Minuten setzten sie sich auf 28:22 ab – und dieses Mal ließen sie sich auch nicht mehr in Bredouille bringen. tip

HSV Sobernheim: Matysiak/ Schmall – Barth (14/9), M. Maschtowski (4), Zentellini (4), K. Maschtowski (3), Schneider (3), Steinshorn (1), Lang, Teuscher, Nyquist, Bamberger, Scholl.