In der Handball-Rheinlandliga ist die HSV Rhein-Nette am heutigen Samstag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen die HSG Eifel klarer Favorit. Nach der Kür beim 33:29 gegen den Tabellenzweiten TV Bitburg folgt nun die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten HSG Eifel. Allen eventuell noch von HSV-Trainer Herman-Josef Häring pflichtgemäß ausgesprochenen Mahnungen zum Trotz gab es wohl in dieser Saison selten eine so klar zugewiesene Rolle wie die der HSV gegen die HSG. Da reicht ein Blick auf die bisherigen Saisonbilanzen beider Teams. Bei den Gästen aus Prüm und Neuerburg ist die Ausbeute mit 0:24 Punkten bei einem Torverhältnis von 162 Gegentreffern nicht ligatauglich. Bei der Andernach/Plaidter Kombination ist die Bilanz schon dank Tabellenplatz fünf bei 16:8 Zählern viel positiver. Doch noch mehr wird das Kräfteverhältnis am Samstag durch die lupenreine 12:0-Heimbilanz der HSV Rhein-Nette dokumentiert.

Auch der direkte Vergleich spricht für Rhein-Nette: Bereits zweimal trafen die aktuellen Gegner aufeinander. Eine Woche vor Saisonbeginn im HVR-Pokal und dann zum Rundenstart des Verbands-Oberhauses in Prüm. Der Pokalklatsche ...

Lesezeit für diesen Artikel (321 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.