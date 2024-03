Plus Münstermaifeld

Wichtiger Heimsieg für Münstermaifeld: Sportkegler schieben sich zur Halbzeit der Meisterrunde auf Platz zwei

i Hervorragende Stimmung bei gut gefüllter Halle: Der zweite Spieltag der Meisterrunde in der Kegel-Bundesliga lockte einige Zuschauer an. Foto: Timo Göbel

Es war soweit: Das Saisonhighlight für die Maifelder Sportkegler stand auf der Agenda. Die Kegelbahnen in Münstermaifeld waren Austragungsort des zweiten Spieltages der Meisterrunde in der 1. Kegel-Bundesliga. Die heimischen Sportkegler konnten sich mit 5239 Holz am Ende gegen die SK Heiligenhaus (5161 Holz), die SG Düsseldorfer Kegler (5063) sowie den KSC Hüttersdorf (4872) durchsetzen und nach einem unglücklichen Ein-Punkt-Start in der Woche zuvor beim Heimspiel vier Punkte einfahren.