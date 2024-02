Erstmals in der zehnjährigen Bundesliga-Geschichte ist für die Kegler des TuS Kirchberg die Saison in der 2. Liga Süd nach 18 Spieltagen komplett beendet. Nach dem 2:1 zu Hause gegen den Tabellenzweiten KSC Landsweiler ist Kirchberg Fünfter – und damit in der „neutralen Zone“. Meister- sowie Abstiegsrunde werden demnach ohne die Hunsrücker stattfinden.