Plus Düsseldorf

SKM verpassen Vorentscheidung in der Meisterrunde: Münstermaifelder kämpfen am finalen Spieltag um Bronze

i Die Sportkegler Münstermaifeld wollen eine starke Saison am finalen Spieltag der Meisterrunde mit Platz drei krönen. Foto: Robert Heinichen

Lesezeit: 3 Minuten

Am dritten von vier Spieltagen der Meisterrunde in der 1. Kegel-Bundesliga verpassten es die Sportkegler Münstermaifeld, sich die Bronzemedaille vorzeitig zu sichern. Auf den Bahnen der SG Düsseldorfer Kegler belegten die SKM im Viererfeld den letzten Platz und liegen vor dem finalen Showdown in Heiligenhaus punktgleich (8 Punkte) mit dem KSC Hüttersdorf auf dem dritten Platz.