Die zweite Doppelrunde in der Schachbundesliga führte den SC Heimbach-Weis/Neuwied nach Remagen, wo der Aufsteiger auf den SC Ötigheim und die OSG Baden-Baden traf. Wie schon in der Doppelrunde zuvor bei ihrer Bundesligapremiere standen am Ende ein Sieg und eine Niederlage zu Buche.