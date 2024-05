Plus Hannover/Heimbach-Weis

Happy End für SC Heimbach-Weis: Aufsteiger schafft den Klassenverbleib in der Bundesliga

Von Alexander Thieme-Garmann

In einem dramatischen Saisonfinale hat sich der SC Heimbach-Weis/Neuwied den Klassenverbleib in der ersten Schach-Bundesliga gesichert. Der Aufsteiger kam zu zwei hauchdünnen Siegen, was in der Endabrechnung Platz elf im Feld der 16 Bundesligateams ergab. Aufgrund der Ergebnisse an den anderen Spielorten waren die beiden Erfolge des Klassenneulings dringend notwendig, um in der Liga zu bleiben.