2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord: SV Turm Lahnstein nach Sieg an heimischen Brettern in der Endabrechnung Vierter

Die letzte Runde der Schach-Saison in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord wurde zentral für alle zehn Achtermannschaften vom Schachverein Turm Lahnstein in der Mensa des Schulzentrums am Oberheckerweg ausgerichtet. Organisatorisch und sportlich war alles bestens vorbereitet, so dass neben Karsten Loof, dem Vizepräsidenten des Schachbundes Rheinland-Pfalz, auch Friedhelm Schneider, der Vorsitzende des gastgebenden SV Turm, allen Strategen spannende Spiele und einen angenehmen Aufenthalt wünschte.