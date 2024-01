Zwar waren in den vergangenen Wochen in der Region nur wenige Sonnenscheinstunden zu sehen, in der Reithalle beim Reit- und Zuchtverein (RZV) Koblenz-Metternich herrschte am Neujahrstag allerdings eitel Sonnenschein. Kein Wunder, denn nach vier Jahren Pause fand wieder das traditionelle Springturnier statt.