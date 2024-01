Rheinland-Pfalz-Meisterin: Greta Kunz vom VfR Baumholder nicht zu stoppen

Rheinland-Pfalz-Meisterin und auch bundesweit erstklassig: Greta Kunz vom VfR Baumholder. Foto: VfR Baumholder/Nina Ludwig

Und wieder einmal zeigte Greta Kunz vom VfR Baumholder ihre Klasse und entschied das U13-Rennen am Olympiastützpunkt in Chemnitz für sich. Es war aber nicht das einzige Ausrufezeichen zum Ende des Jahres. Sie sicherte sich eine Woche nach dem Triumph in der Bundesliga auch den Gewinn der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, die in Darmstadt ausgetragen wurde.

Ihre beiden Brüder Noah und Julian Kunz fuhren in ihren jeweiligen Altersklassen die Vizemeisterschaft nach Hause. Den vorweihnachtlichen Abschluss machte der vierte Lauf des Cyclocross-Cups in Heidelberg. Noah Kunz erreichte den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Greta Kunz kam in der U13-Klasse direkt nach dem schnellsten männlichen Sportler ins Ziel und holte damit den siebten Sieg im siebten Rennen. Fazit: Die Radsportler des VfR Baumholder zeigen derzeit hochkarätige Leistung. red