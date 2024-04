Plus Bad Neuenahr Doppelsieg und strahlende Gesichter beim Osterpreis – Lokalmatadoren vorn Von Lutz Klattenberg i Volle Konzentration im Fahrerfeld: Der Osterpreis in Bad Neuenahr bot einmal mehr packenden Radsport. Foto: Martin Gausmann Das Wetter passte – und es wurde packender Radsport geboten. Der Osterpreis in Bad Neuenahr erhielt von allen Seiten viel Lob. Lesezeit: 3 Minuten

Der Tag in Bad Neuenahr-Ahrweiler begann nasskalt. Die Bedingungen bei der 73. Auflage des Osterpreises in der Bäder- und Rotweinstadt erinnerten zunächst noch an die spektakulären belgischen Frühjahres-Radsportklassiker, wurden im Tagesverlauf, bei dem alle zwölf geplanten Rennen problemlos durchgeführt werden konnten, aber immer besser. Und am Ende kam, passend zu ...