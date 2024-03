Plus Betzdorf

„Team Schäfer Shop“ des RSC Betzdorf ist bunt gemischt – Beliebte „City Night“ steht auf der Kippe

Von Claudia Geimer

i Eine Frau, ein Elitefahrer, ein Junior, zwei Amateure – und ganz viele Masters: So setzt sich das „Team Schäfer Shop“ zusammen, mit dem der RSC Betzdorf in die Saison 2024 geht. Foto: Hans-Günther Hoffmann

Deutsche Meisterschaften im Radcross und die Strecke voller Eis und Schnee – „Du denkst, du bist in einem Skigebiet“, erzählt Nico Matuschak von seinen Erlebnissen bei den Titelkämpfen in Radevormwald im Januar. Der 46-Jährige gehört dem „Team Schäfer Shop“ des Radsportclubs Betzdorf an, das der Sponsor und der Verein wieder gemeinsam zu Beginn einer Saison in den Räumen der Firma im Stadtteil Bruche vorstellten.