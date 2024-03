Plus Remagen

Remagen muss in Hamburg punkten – Zweimal nur Außenseiter

Von Alexander Thieme-Garmann

Zur vorletzten Doppelrunde in der Schach-Bundesliga fährt der SC Remagen Sinzig an diesem Wochenende nach Hamburg. Dort trifft die Mannschaft am Samstag ab 14 Uhr auf den Hamburger SK und tags darauf ab 10 Uhr auf den SK Doppelbauer Turm Kiel. In Anbetracht ihres drittletzten Platzes in der Liga sind die Rheinländer praktisch zum Punkten verdammt.