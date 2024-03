Der Belgier Steven Geirnaert hat am Wochenende für Remagen den einzigen Sieg erspielt, als er gegen den Hamburger SK den Niederländer Nico Zwirs bezwang. So sprang in diesem Kellerduell für Remagen zwar ein 4:4 heraus, da aber tags darauf gegen SK Doppelbauer Turm Kiel ein 3:5 zu Buche stand, sieht es für den Drittletzten immer noch schlecht aus. Foto: Vollrath