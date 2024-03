Plus Nürburgring Nürburgring Langstreckenserie: Neun Rennen, neun Klassensiege und ein Titel Von Jürgen C. Braun i Großer Jubel beim Adrenalin Motorsport um (vorn von links) Oskar Sandberg, Philipp Leisen und Daniel Zils, die zum Saisonabschluss bei der zum Abschluss der Saison 2023 erneut den Titel bei der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft gewonnen haben. Foto: Ottmar Arenz Lesezeit: 2 Minuten Die Nummer 1 bleibt auch im kommenden Jahr die Nummer 1. Neun Rennen, neun Klassensiege und ein Titel: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Philipp Leisen und Oskar Sandberg hat sich der Bendorfer Daniel Zils zum Abschluss der Serie 2023 wie im vergangenen Jahr den Titel als Meister der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft.

Der BMW 330i von Adrenalin Motorsport, das zum sechsten Mal in Serie das Championat von Europas größter Breitensportserie für sich entschieden hat, war das Maß aller Dinge in seiner Klasse und damit letztendlich auch in der Gesamtwertung der Serie. „Wir lassen es heute ganz entspannt und locker angehen“, hatte Zils noch ...