Plus Holzappel/Rhein-Lahn Vater Thomas Fuchs fährt mit Sohn Cedric: 18-jähriges Talent des MSC Arzbach erhält hochkarätige Unterstützung Von Jürgen Hahn i Cedric Fuchs. Foto: Markus Toppmöller Einstand nach Maß: Der 18-jährige Cedric Fuchs führt nach den beiden ersten Läufen zum ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup die Junior-Wertung an und liegt in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz. Lesezeit: 2 Minuten

Die noch junge Einsteigerserie in den Rallyesport bietet alle Rahmenbedingungen einer nationalen Veranstaltung. Der ADAC stellt dabei sowohl die identischen Fahrzeuge wie auch technischen Support. Der Andrang in der Region Mitte war so groß, dass die Teilnehmer in einem Sichtungslehrgang ermittelt werden mussten. Der in Holzappel wohnende Youngster des AMC ...