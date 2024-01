Wie geht's mit der Langstreckenserie am Nürburgring weiter? Veranstalter meldet sich zu Wort

Allmählich kommt Licht ins Dunkel um die Abläufe, Zuständigkeiten und Reglements des Langstrecken-Motorsports in der Eifel in diesem Jahr. Nachdem das Oberlandesgericht Koblenz entschieden hatte, dass beiden an der Durchführung einer Langstreckenserie interessierten Parteien gleichermaßen Termine eingeräumt werden müssen, hat sich jetzt auch der zweite Bewerber zu Wort gemeldet, die Nürburgring Endurance Serie (NES).