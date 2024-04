Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Debütanten begeistern direkt Von Olaf Paare i Olaf Paare Foto: Jens Weber/MRV Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Fußballer am 26. Spieltag seine Saison-Premiere feiert. Wenn er dann auch noch spielentscheidend einwirkt, ist das umso bemerkenswerter. Lesezeit: 1 Minute

Im Kreis Bad Kreuznach passierte das am Samstag gleich zweimal. Eli Mukamba erzielte einen Treffer für die Bad Kreuznacher Eintracht, Jaden Dayton war an der Entstehung des Hüffelsheimer Siegtreffers gegen den SV Rodenbach maßgeblich beteiligt. Die Hintergründe sind unterschiedlicher Natur. Nachwuchsspieler Mukamba schnuppert schon seit Saisonbeginn an einem Verbandsliga-Einsatz. Im Spätsommer ...