Plus Nachspielzeit

Die doppelten Doppelmeister: Brüderpaare Lutz und Gedratis sind im Feiermodus

i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

Preisfrage: Was haben die Meisterschaften des VfR Baumholder II und des SC Idar-Oberstein miteinander zu tun? Nun – in zwei Fällen bleiben sie in der Familie. Es ist wirklich kurios. Jeweils ein Spross der Familien Lutz und Gedratis spielt beim SC Idar in der Verbandsliga-Meistermannschaft und der andere ist Teil des A-Klasse-Titelteams des VfR II. Marius und Jonas Gedratis sowie Danny und Erik Lutz sind sozusagen doppelte Doppelmeister.