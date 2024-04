Plus Kommentar von Sascha Nicolay: Fußball-Kreistag in Hettenrodt war kein Kreistag des Aufbruchs Von Sascha Nicolay i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV Der Fußball-Kreistag war kein Kreistag des Aufbruchs, sondern ein Kreistag des 'Weiter so'. Einmal mehr ist in Hettenrodt die Chance verpasst worden, den Fußball im Kreis Birkenfeld etwas fitter für die Zukunft zu machen. Lesezeit: 2 Minuten

Erstaunlicherweise gab der älteste Verbandsfunktionär, SWFV-Präsident Hans-Dieter Drewitz, in seinem Grußwort die innovativsten Anstöße. Unter anderem stellte er fest, dass es mit einer guten und gesunden Mischung in den C- und B-Klassen weitergehen müsse. Und er wies auf das Potenzial hin, dass der Fußball bei und mit Frauen hat. Es ...