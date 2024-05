Plus Birkenfeld

Kommentar von Sascha Nicolay: Hut ab vor dem SC Birkenfeld – Mit Ruhe und Zusammenhalt zum Klassenverbleib

i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

Hut ab, SC Birkenfeld! Dass der traditionsreiche Kreisstadtverein den Klassenerhalt in der Bezirksliga überhaupt schaffen würde, hätten die allermeisten Fußball-Experten lange kaum für möglich gehalten. Dass er Tobias Jung und seiner Mannschaft gar am vorletzten Spieltag schon gelingt, klang an Silvester noch wie ein Fußballwunder. Doch der Spielertrainer, sein Team und der Verein haben es geschafft, dieses Wunder Wirklichkeit werden zu lassen.