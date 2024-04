Plus Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Enkel einer Eintracht-Legende schenkt der SGE ein Von Olaf Paare i Olaf Paare Foto: Jens Weber/MRV Der Fußball ist bekannt dafür, dass er Geschichten schreibt. Gerne auch Geschichten, in denen sich Kreise schließen. Kreise, die Vereine betreffen, Kreise, die aber auch Familien betreffen. In diesem Fall trifft gleich beides zu. Lesezeit: 1 Minute

Der Rüdesheimer Joshua Weber erzielte am vergangenen Sonntag in der A-Klasse vier Tore gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II. Auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches. Weber ist Torjäger, traf schon 15-mal in dieser Spielzeit, und sein VfL ist auf dem aufsteigenden Ast, während es bei der kleinen Eintracht bergab ...