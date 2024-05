Plus Kreis Birkenfeld

Auch der TuS Hintertiefenbach zieht seine zweite Mannschaft zurück – TuS Leisel bleibt hartnäckig

Werner Wegendt Von Sascha Nicolay

In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld hat sich wieder eine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. In Staffel 1 war für den TuS Hintertiefenbach II drei Spieltage vor Saisonende wegen Personalproblemen Schluss. Es ist bereits die fünfte Mannschaft, die in den drei C-Klasse-Staffeln vorzeitig aufgegeben hat oder aufgeben musste.