Plus Bad Kreuznach Neuer Trainer ab Sommer: Karadeniz Bad Kreuznach wird von Karadeniz trainiert Von Olaf Paare i Bringt seine Kopfballklasse und seine Trainerqualitäten ab Sommer bei Karadeniz Bad Kreuznach ein: Engin Karadeniz (rotes Trikot, im Duell mit dem Planiger Co-Trainer Dennis Mastel). Foto: Klaus Castor Die unruhigen Trainerzeiten beim Fußball-A-Klassen-Klub Karadeniz Bad Kreuznach sollen ein Ende haben. Zur neuen Saison hat der Verein zwei neue Trainer verpflichtet. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei handelt es sich um Engin Karadeniz und Ömer Degirmenci, die bereits bei der Spvgg Ingelheim und beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim gemeinsam gearbeitet haben, und die nun Karadeniz in ruhigeres Fahrwasser führen sollen. Rückblick: Seit einigen Jahren ist die Fluktuation an der Seitenlinie von Karadeniz groß. In die aktuelle Saison wollte der ...