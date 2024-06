Plus Waldlaubersheim AH-Turnier zu Ehren Friedel Konrads diesmal größer: 14 Teams in Waldlaubersheim am Start Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Das Teilnehmerfeld ist größer und die Spielzeit kürzer geworden, aber die Atmosphäre dürfte auch bei der siebten Auflage des Friedel-Konrad-Gedächtsnisturnier für AH-Fußballmannschaften bestens sein. Am Freitag, ab 17.30 Uhr, rollt die Kugel wieder auf dem Sportgelände des SV Waldlaubersheim. Lesezeit: 2 Minuten

14 AH-Mannschaften, statt wie im vergangenen Jahr zwölf, werden am Freitagabend versuchen, den Wanderpokal zu ergattern. „Ich wollte keinem Team absagen, ich bin ja froh, dass so viele bei uns teilnehmen wollen“, erklärt Björn Strack das breitere Starterfeld, das zu zwei sieben Mannschaften großen Vorrundengruppen führt. In den Händen Stracks liegt ...