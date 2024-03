Auf der „Alten Asche“ in Sohren musste A-Ligist SG Müden/Moselkern/Treis-Karden (in Rot) im Viertelfinale des Kreispokals 1 die Segel streichen. Gastgeber und B-Klässler SG Sohren/Büchenbeuren (von links mit Julian Dern und Jannik Schmittinger) gewann in einem turbulenten Spiel mit drei Roten Karten nach Verlängerung 4:2. Foto: B&P Schmitt