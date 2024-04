Plus Bitburg Watzlawik ist mit allem zufrieden – Engers nach 3:0 in Bitburg kurz vor Klassenverbleib Von Ludwig Velten Mit 3:0 (1:0) hat sich Fußball-Oberligist FV Engers klar beim Tabellenletzten FC Bitburg durchgesetzt und damit sein Punktekonto auf 49 Zähler erhöht. „Ein Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib“, sagte FVE-Trainer Sascha Watzlawik. Lesezeit: 2 Minuten

Noch sieht Watzlawik aber keinen Grund, die Zügel nun schleifen zu lassen. „Das habe ich der Mannschaft auch nach dem Schlusspfiff so gesagt. Wir gehen nicht eher vom Gaspedal, bis wir endgültig den Ligaerhalt gesichert haben. Doch die Einstellung und Leistung in Bitburg war einfach wieder super. Ich hatte in ...