Plus Waldalgesheim Gleich fünf Spieler wechseln: Von Hassia Bingen zum SV Alemannia Waldalgesheim Von Olaf Paare Gleich fünf Spieler werden von Hassia Bingen zum SV Alemannia Waldalgesheim wechseln. Das hat der Verein bekannt gegeben, der noch in der Fußball-Oberliga antritt, dort aber einen Abstiegsrang belegt. Lesezeit: 1 Minute

„Unser Fokus liegt auf jungen Spielern“, sagt Jörg Schniering, der Sportliche Leiter der Alemannen, und ergänzt: „Wir müssen aber auch Spieler mit Erfahrung einbauen, um ein Gleichgewicht zu erhalten.“ In diese Kategorie fällt Joshua Iten, der nicht nur einiges an Routine mitbringt, sondern in seinen bisherigen Vereinen auch Führungsqualitäten bewiesen ...