Koblenz Cosmos Koblenz will gegen Diefflen den vierten Sieg in Serie – Rot-Weiss spielt Dienstag

Englische Woche in der Fußball-Oberliga – und so langsam setzen die Teams zum Schlussspurt an. Der FC Cosmos, zum Ende der Hinrunde noch abgeschlagen im Hinterfeld, hat sich mächtig nach vorn gearbeitet und hat sein Ziel Klassenverbleib dicht vor Augen.

Womöglich ist es am Ende ein Vorteil für die Mannen von Trainer Yusuf Emre Kasal, dass Stadtrivale Rot-Weiss stets gegen das Team ran muss, das dann an nächsten Spieltag Gegner der „Cosmonauten“ ist. RW, in der Tabelle aller Sorgen entledigt und nur noch an einer möglichst guten Platzierung interessiert, empfängt ...