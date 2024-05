Plus Engers

Abstiegskampf ist ein Marathonlauf: FV Engers will die letzten Zweifel beseitigen

Von Ludwig Velten

i Der Kapitän des FV Engers, Thilo Kraemer (Mitte), geht am Saisonende von Bord. Das Foto zeigt den Abwehrchef des FVE bei einem gewonnenem Kopfballduell im Hinspiel seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger VfR Baumholder (4:0), der nach nur einer Saison wieder in die Verbandsliga zurück muss. Foto: Jörg Niebergall

Der FV Engers will an diesem Samstag die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beseitigen. Ein Sieg beim Aufsteiger VfR Baumholder kann die Mannschaft von FVE-Trainer Sascha Watzlawik bereits drei Spieltage vor dem Saisonende in Sicherheit bringen. Anstoß im Brühlstadion in Baumholder ist um 15.30 Uhr. Im Hinspiel am 7. Oktober 2023 setzte sich Engers im Stadion am Wasserturm klar mit 4:0 durch.